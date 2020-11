Un hôtel de Savoie offre ses anciens meubles aux sinistrés de la tempête Alex

Le Domaine de Marlioz d'Aix-les-Bains profite du deuxième confinement pour renouveler son mobilier et venir en aide aux sinistrés de la tempête Alex. Des tables, des chaises, des bureaux, des lampes et même de la vaisselle, près de 500 pièces ont quitté le grand hôtel de Savoie pour Alpes-Maritimes. "On a tout ce mobilier et tout le personnel avait à coeur de le donner à des personnes qui en avaient besoin", explique Domitille Vial, responsable commerciale du Domaine de Marlioz.

Un geste solidaire auquel de nombreux employés de l'établissement ont participé. "Si on était dans cette situation, on serait heureux qu'il y ait des gens qui pensent à nous comme ça", assure-t-elle encore.

Partenariat avec le Secours Populaire

Frappés par les images qui ont dévasté les vallées de la Roya et de la Vésubie du 30 septembre au 2 octobre 2020, les responsables de l'hôtel ont décidé de réagir. Ils ont monté l'opération en partenariat avec le Secours Populaire. "On sait pour avoir échangé avec le Secours Populaire que le matériel sera pris par l'ensemble de la population", explique Gilles Saint-Marcel, directeur du Domaine de Marlioz.

En fonction de l'évolution de la crise sanitaire et du contexte économique, deux nouveaux étages pourraient être rénovés prochainement. L'hôtel pourrait alors offrir une nouvelle cargaison de meubles en début d'année.