RSA : une aide exceptionnelle de 150 euros

Anita Auguste vit en Haute-Garonne, elle est allocataire du revenu de solidarité actif (RSA) depuis quatre ans. Chaque mois, c'est le même combat : s'organiser pour survivre. Elle fait partie des bénéficiaires qui vont percevoir une aide exceptionnelle de 150 euros. "Il faut savoir que je vis avec 432 euros par mois. Avec ça, il faut que je paie mon loyer, mes factures, que je mange. Donc quand j'ai 150 euros en plus, je ne crache pas dans la soupe", explique-t-elle.

En 2020, les allocataires du RSA ont augmenté de 10% en Haute-Garonne. Le nombre d'entrant a doublé par rapport à octobre 2019, un phénomène nouveau et une conséquence directe de la crise du Covid-19. "Les gens qui sont dans le dispositif du RSA ont tendance à y rester plus longtemps du fait de la situation de crise. Il y a donc moins de départs du dispositif RSA et il y a aussi des gens qui avaient quitté le dispositif il y a quelques mois et qui le réintègrent, avec l'arrivée d'allocataires nouveaux", explique Jean-Charles Piteau, directeur CAF de Haute-Garonne.

