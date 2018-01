A la recherche d'un stage en communication, une étudiante de 22 ans colle son CV sur sa 2CV

Jeanne Théry, habitante de Périgueux (Dordogne) et étudiante en communication à Paris, a choisi le coffre de la 2CV récupérée à son père pour placarder son CV afin de trouver son stage de fin d'étude de 6 mois débutant en mai. Jeanne Théry a imprimé sa demande de stage sur sa voiture pour se faire de la publicité. (RADIO FRANCE / CAROLINE POMES)

Première impression donnée à un futur employeur, le curriculum vitae (CV) se doit d'être préparé avec la plus grande attention. Jeanne Théry, une Périgourdine de 22 ans, l'a bien compris, comme le rapporte France Bleu Périgord, dimanche 14 janvier. L'étudiante en école de communication à Paris a fait imprimer son CV... sur le coffre de sa Citroën 2CV. Avec son véhicule, la jeune fille sillonne, notamment, les rues de Périgueux en Dordogne à la recherche d'un stage à partir du mois de mai en tant que chef de projet au service communication de n'importe quelle entreprise.

Durée du stage : six mois

Dans un premier temps, Jeanne Théry a récupéré la vieille 2CV de son père et l'a réparée. Elle a ensuite collé un panneau sur le coffre où on peut lire cette phrase : "Ma propriétaire est à la recherche d'un stage de six mois en 2018. Markéting Evénementiel Bac + 5"

"J'ai voulu rendre ça sympa en barrant le 2 de 2CV pour que ça devienne CV", explique la jeune fille à France Bleu Périgord. Elle a également imprimé un QR code que les passants peuvent scanner avec leur téléphone. Ce code renvoie sur son CV en ligne et ça fonctionne. Jeanne Théry a vu les visites sur son CV en ligne augmenter en l'espace de deux jours seulement.