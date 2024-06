Économie : la France a-t-elle décroché économiquement face aux États-Unis ?

Durant le débat l'opposant au Premier ministre, Jordan Bardella a assuré que le niveau économique de la France était comparable au Mississippi, le plus pauvre des États américains. Vrai ou faux ?

Une déclaration choc. "Nous avons aujourd'hui le PIB par habitant de l'État américain le plus pauvre, c'est-à-dire le Mississippi", a comparé Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes, lors du débat contre Gabriel Attal. Cette comparaison semble étonnante et pourtant, elle est vraie. La France et l'État du Mississippi ont désormais des PIB par habitant équivalents, un constat qui était faux 30 ans plus tôt. Cette statistique pose une question plus globale : la France a-t-elle décroché économiquement face aux États-Unis ?



L'indicateur le PIB par habitant à parité du pouvoir d'achat permet de comparer la richesse réelle des populations. Au début des années 2000, la France, malgré un PIB par habitant inférieur, suit la même dynamique que les États-Unis. La bascule se fait après 2008, date de la crise des subprimes. Les États-Unis avaient alors un PIB par habitant supérieur de 12 000 dollars à celui de la France. Mais cette différence s'est accentuée avec un meilleur redémarrage économique outre-Atlantique après la crise et cette situation s'est reproduite après la pandémie mondiale.

Une meilleure gestion des crises économiques

En 2022, l'écart entre le PIB par habitant français et américain était de presque 20 000 dollars. Un écart qui s'explique par des plans de relance extrêmement importants de la part de l'État américain après chaque crise. En 2008, Obama a mis en place un plan de plus de 700 milliards de dollars. Donald Trump et Joe Biden ont continué de réinjecter de l'argent dans le système économique américain après le Covid.



Néanmoins, ces plans de relance des États-Unis, qui boostent certes l'économie, ont aussi creusé les déficits. La dette publique est bien plus importante aux États-Unis qu'en France, qui doit respecter les traités européens, où le déficit budgétaire doit être inférieur à 3% du PIB. L'écart de richesse entre un Américain et un Français s'est bien creusé au cours des 20 dernières années, à cause de violentes crises économiques dont les États-Unis sont mieux ressortis que la France.

