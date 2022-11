Du riz basmati vendu par Lidl rappelé pour des toxines cancérigènes

D'après le site Rappel Conso, "des investigations menées en raison de la détection d’aflatoxines sur certains lots en Europe, ont abouti au retrait et rappel par précaution de ce produit".

Les consommateurs ayant récemment acheté du riz Basmati de la marque Golden Sun chez Lidl sont appelés à ne plus le consommer, du fait de la présence d'aflatoxines cancérigènes dans certains lots, selon une alerte publiée sur le site Rappel Conso. Les lots concernés par cette alerte sont des paquets de 1 kg de riz basmati, trois lots numérotés 20073763. Leurs dates de durabilité minimales sont les 11, 12 et 13 janvier 2023. Ces produits ont été commercialisés entre le 22 janvier 2021 et le 4 novembre 2022 dans certains supermarchés Lidl, selon Rappel Conso.

Des toxines cancérigènes

D'après le site, "des investigations menées en raison de la détection d'aflatoxines sur certains lots en Europe, ont abouti au retrait et rappel par précaution de ce produit". L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) explique que les aflatoxines sont "des mycotoxines produites par deux espèces d'Aspergillus, un champignon que l'on retrouve surtout dans des régions chaudes et humides (...) Les aflatoxines sont reconnues comme étant génotoxiques et carcinogènes".

Les consommateurs ayant acheté ces produits sont appelés à ne plus les consommer, à "rapporter le produit au point de vente" et à "contacter le service consommateur", précise Rappel Conso. La procédure de rappel se poursuivra jusqu'au 9 janvier.