VIDEO. "Nous sommes un des pays les plus égalitaires au monde", affirme la Première ministre islandaise au magazine "Nous, les Européens"

La coalition gauche-droite au pouvoir en Islande va garder sa majorité au terme des élections législatives qui se sont tenues samedi 26 septembre 2021, mais la place du mouvement de gauche écologiste de la Première ministre Katrín Jakobsdóttir ressort fragilisée par rapport à ses deux alliés de droite.

Elle avait répondu aux questions de la journaliste Eléonore Gay dans le magazine "Nous, les Euopéens" (replay) consacré à la "Terre de glace", devenue le premier pays au monde à bénéficier d’une énergie 100% renouvelable, grâce à l’utilisation de ses ressources naturelles (géothermie, hydraulique…), et qui vise la neutralité carbone en 2040, dix ans avant l’Union européenne…

Eléonore Gay. Pensez-vous que toutes ces innovations sont liées à un état d’esprit particulier en Islande ? On dit que vous êtes un pays pionnier dans beaucoup de domaines…

Katrín Jakobsdóttir. Je pense que nous sommes comme les autres, mais ce qui est important ici en Islande, c’est que nous avons un bon système éducatif. On investit dans la recherche fondamentale et la recherche appliquée, dans les secteurs innovants. Et investir dans un tel système, de l’éducation jusqu’à la recherche, est vraiment l’explication principale.

EG. Numéro un pour l’égalité entre les hommes et les femmes, pour l’électricité durable ; numéro deux pour les voitures électriques… Beaucoup de places sur le podium pour un tout petit pays…

KJ. "Oui, et je pourrais ajouter d’autres exemples comme l’égalité de revenus. On se débrouille pas mal par rapport à la moyenne de l’OCDE. Et je crois que tout cela se tient. Comme on est un tout petit pays, on a tous le sentiment d’être partie prenante dans la construction de la société. Je pense que c’est une des raisons qui expliquent pourquoi nous sommes aussi égalitaires, même si j’aimerais qu’on le soit encore plus. Nous sommes un des pays les plus égalitaires au monde. On le sent très fort et on l’a senti encore plus avec la pandémie [du coronavirus Covid-19], à quel point nous étions interconnectés. C’est pour cela que je dis qu’être petit peut être un atout pour prendre des décisions rapides. Et cela permet aux habitants de se sentir tous membres de la même communauté. Quand vous faites partie d’une communauté, vous pouvez réaliser de plus grandes choses que lorsque vous êtes seuls."