"Nous, les Européens". Islande, les pionniers du Nord

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction l’Islande, devenue le premier pays au monde à bénéficier d’une énergie 100% renouvelable, grâce à l’utilisation de ses ressources naturelles (géothermie, hydraulique…), et qui vise la neutralité carbone en 2040, dix ans avant l’Union européenne…

La plus grande île volcanique au monde vise la neutralité carbone en 2040, dix ans avant l’Union européenne. Et la "Terre de glace" est aussi le pays numéro 1 pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

Une référence en matière de parité

> LE GRAND REPORTAGE

L’Islande est le premier pays au monde à avoir élu au suffrage universel une femme chef de l’Etat, à nommer chef de gouvernement une homosexuelle assumée, et à instaurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes en janvier 2018. Quelles sont les recettes de cette république parlementaire pour être devenue une référence en matière de parité ? Tout est-il définitivement acquis ?

> LES INVITES



- Katrín Jakobsdóttir, Première ministre de la République d’Islande.

- Edda Aradottir, présidente de la société CarbFix.

- Kristinn Haflidason, directeur de Vaxa Islande.

- Gigja Bjornsson, habitante franco-islandaise de Reykjavik.

- Jasper van Beek, responsable de production d’une ferme verticale.

