Index égalité hommes-femmes : "C'est un peu l'index 'l'École des fans' où tout le monde obtient des bonnes notes", ironise Osez le féminisme !

Le ministère du Travail a dévoilé jeudi les performances des plus grandes entreprises de France en matière d'égalité femmes-hommes. Un index pointé du doigt, notamment par l'association féministe qui conteste le mode de calcul des points.

Les entreprises de plus de 50 salariés avaient jusqu'au 1er mars 2020 pour publier leur index sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, à l'instar de leurs grandes soeurs de plus de 1 000 salariés qui avaient déjà cette obligation depuis l'an dernier. Au total, 40.000 entreprises sont concernées, couvrant 9 millions de salariés. Les résultats ont été publiés jeudi 5 mars (liste complète à découvrir vendredi 6 mars sur le site du ministère du Travail).

Mais Muriel Penicaud a d'ores et déjà dénoncé les mauvais élèves comme promis, sur le principe du "name and shame" (donner le nom pour dénoncer). Ont ainsi été désignées par la ministre jeudi dix-neuf entreprises déjà "en-dessous de la note de 75 (sur 100) et [qui] le sont toujours". parmi les plus mal notées, la ministre a cité Derichebourg, Alsace Croisières CroisiEurope, Ufifrance Patrimoine, Hager electro SAS Obernai, Safran Electronics and Defense cockpit solutions, Circet, Foncia carrières et compétences, Securitas France et Go Sport. La ministre a rappelé que "si, dans deux ans, elles conservent cette mauvaise note, elles s'exposent à une amende qui équivaut à 1% de la masse salariale chaque année".

"C’est un peu l’index 'l'École des fans' où tout le monde obtient des bonnes notes", a ironisé vendredi 6 mars sur franceinfo Céline Piques, porte-parole d'Osez le Féminisme !.

On a des notes pour l’essentiel des entreprises qui sont extrêmement bonnes alors que la situation des femmes évolue très peu et en particulier l’écart des salaires entre les femmes et les hommes qui stagne à 25%.Céline Piques, porte-parole d'Osez le Féminisme !à franceinfo

Céline Piques estime qu'on "peut s'interroger sur l'index" et prend un exemple : "Les critères n° 2 et 3 qui octroient plus d’un tiers des points c’est le nombre d’hommes augmentés et promus par rapport au nombre de femmes. Donc une entreprise qui va avoir une augmentation moyenne de 5% pour les hommes et une augmentation moyenne de 1% pour les femmes, ce sera le jackpot. Elle aura l’intégralité des points parce que c’est en nombre et pas en pourcentage."

La porte-parole d'Osez le Féminisme ! a également montré du doigt le groupe Accor qui a "une note excellente" alors qu'il y a en ce moment "une grève des femmes de chambre parce qu’elle sont 'sous-traitées' par des entreprises. Et elles demandent à être réintégrées dans le groupe Accor parce que les petites entreprises de sous-traitance ne respectent pas le code du travail, les rémunèrent à la tâche avec des cadences infernales."