Superprofits : "On soutiendra toutes les initiatives de la majorité pour aller récupérer une partie de cette rente", affirme le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave

"On soutiendra toutes les initiatives de la majorité pour aller récupérer une partie de cette rente" des superprofits, a affirmé mardi 26 mars, sur France Inter, Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, alors que le déficit public de la France atteint 5,5% du PIB en 2023, soit 15,8 milliards d'euros de plus que ce qu'avait prévu le gouvernement.

"Sur les plus aisés, on n'a pas de tabou", assure Thomas Cazenave. Le ministre précise avoir constaté "avec la Cour des comptes que les énergéticiens ont dégagé plusieurs dizaines de milliards d'euros de superprofits". "On avait prévu une taxe sur leurs superprofits qui n'a ramené que 300 millions d'euros. On considère que ce n'est pas assez." Mais il ne veut pas "revenir sur une politique économique" qui a permis "de ramener le chômage à 7,5%, qui a créé deux millions d'emplois. On ne va pas faire un tête-à-queue sur le plan de la politique économique".

"Un impôt minimum sur les entreprises"

Thomas Cazenave rappelle également que le gouvernement a créé "un impôt minimum sur les entreprises. C'est la première fois que l'on a mis dans ce budget un taux d'impôt minimum. C'est un accord international". Le ministre des Comptes publics assure vouloir "prendre la même initiative à l'échelle internationale pour un impôt minimum, notamment sur les plus riches, certains qui échappent à l'impôt".

"On a besoin de la croissance, on a besoin de la création d'emploi. On tiendra bon sur cette politique", martèle Thomas Cazenave. "Par contre on regarde tout, on regarde les dépenses, on peut regarder les superprofits des énergéticiens. C'est ça la politique que l'on va mener dans les prochains mois."

Thomas Cazenave confirme que l'objectif du gouvernement est "de ramener le déficit public sous les 3%". "On ne peut pas rester à la traîne des autres pays européens. On ne peut pas continuer à demander à nos enfants, nos petits-enfants, de payer pour nos dépenses. Ce redressement des finances publiques est indispensable." "On va continuer l'objectif du plein-emploi", ajoute Thomas Cazenave. "Notre premier allié pour redresser les finances publiques, c'est la croissance et l'emploi. Quand vous luttez, comme nous l'avons fait depuis 2017 contre le chômage, c'est moins de dépenses d'Assurance chômage, moins de dépenses sociales, plus de cotisations, plus d'impôts."