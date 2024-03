L'agence de notation Moody's juge "improbable" que la France tienne son objectif de réduction du déficit d'ici 2027

L'agence de notation américaine Moody's a jugé mercredi 27 mars "improbable" que la France tienne son objectif de réduire le déficit public à 2,7% d'ici 2027. Elle a estimé que les 10 milliards d'économies supplémentaires en 2024 seraient insuffisantes pour "remettre le gouvernement sur la trajectoire" budgétaire prévue.

L'annonce d'un dérapage du déficit à 5,5% du PIB (Produit intérieur brut) en 2023 "rend improbable" la tenue par le gouvernement de son objectif de réduction du déficit d'ici 2027 "tel qu'il le prévoit dans son plan budgétaire à moyen terme présenté en septembre", écrit Moody's dans un communiqué. L'agence américaine prévoit une actualisation de la note française le 26 avril.

Un déficit "dû à des recettes plus faibles que prévu"

L'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) a déclaré mardi que le déficit, à 5,5% du PIB en 2023, avait dépassé de 15,8 milliards d'euros et de 0,6 point de pourcentage la prévision du gouvernement, qui était de 4,9%, compliquant encore l'objectif de désendettement affiché par le ministre français de l'Economie. Bruno Le Maire a malgré tout réaffirmé mardi sa "détermination totale" à repasser sous les 3% de déficit public en 2027.

"Le déficit plus important que prévu est quasiment entièrement dû à des recettes plus faibles que prévu", ajoute Moody's. Ce déficit plus élevé "souligne les risques inhérents à la stratégie budgétaire à moyen terme du gouvernement, qui se base sur des hypothèses économiques et de recettes optimistes, ainsi que des baisses sans précédent de la dépense", juge l'agence de notation.