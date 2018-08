Theresa May en visite à Brégançon

C’est une première pour un chef d’État. Theresa May, la Première ministre britannique, est reçue par Emmanuel Macron au Fort de Brégançon (Var), son lieu de vacances, pour une réunion de travail. Attendue en fin d’après-midi, elle devrait rester deux heures avec le président français, avant un dîner avec leurs conjoints. Au menu : les modalités de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.



La France inflexible ?

Le divorce prévu en mars 2019 approche, mais les négociations entre Londres et Bruxelles peinent à aboutir. Parmi les sujets délicats, celui de la frontière entre l’Irlande du Nord, pro-Brexit, et celle de l’Irlande, membre de l’Union européenne. Ou encore les problèmes des droits de douane. Si Theresa May est partisane d’une sortie douce, elle tentera de convaincre la France de faire des concessions à Londres puisque la France est un des pays les plus fermes sur le Brexit.

Le JT

Les autres sujets du JT