Grèce : les cadeaux fiscaux font leur retour

En Grèce, on a comme l'impression d'un retour vers le passé. Après des années de rigueur, imposées par l'Europe et le FMI, le gouvernement vient de prendre des mesures dites "d'assouplissement fiscal". À commencer par une baisse de la TVA, de 24 à 13% sur de très nombreux produits. "Les poissons par exemple sont tombés à 13%. Les cornichons aussi et les feuilles de vigne", explique un commerçant devant les caméras de France 2. "C'est beaucoup mieux, c'est évident. Quand on baisse les prix de vente, il y a beaucoup plus de monde qui achète", ajoute-t-il.

Un coup de pouce pour beaucoup de Grecs

Un coup de pouce aussi pour les retraités, avec une prime qui sera versée chaque année, pour ceux qui touchent une petite pension. "Pour moi c'est 180 €, j'attendais ça depuis des années. Et c'est ça leur prime ?", lance un retraité grec aux journalistes de France 2. "Ça va dans la bonne direction, mais on attend encore un peu plus", affirme un autre. Ce n'est pas tout. Le fisc grec se montre désormais très conciliant avec les 4 millions de Grecs qui ont des arriérés d'impôts.

