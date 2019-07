Grèce : élections anticipées à haut risque pour Aléxis Tsípras

Les élections législatives anticipées du dimanche 7 juillet pourraient coûter cher pour Aléxis Tsípras. Les Grecs reprochent au chef du gouvernement de la Grèce des promesses non tenues et de ne pas avoir su résister à la cure d'austérité imposée par l'Europe. "Aléxis Tsípras le Premier ministre de la gauche radicale a été élu sur un programme d'affrontement à l'Union européenne et au Fonds monétaire international, créanciers du pays qui ont dicté des mesures d'austérité. Sauf qu'une fois au pouvoir, Tsípras a tourné le dos à ses engagements. Il a opté pour des politiques néolibérales allant au délà des objectifs imposés par les créanciers. Le revenu des Grecs est taxé entre 70 et 80%", détaille Alexia Kefalas depuis Athènes (Grèce).

Son adversaire grand favori du scrutin

"Face à Tsípras, Kyriakos Mitsotakis, dirigeant de Nouvelle démocratie, le parti conservateur vieux parti dont le laxisme budgétaire des années 2000 a mené la Grèce dans ce chaos économique. Mais pourtant Kyriakos Mitsotakis a réussi à dépoussiérer. Il a sillonné la Grèce surfant sur la vague anti Tsípras en faisant une promesse majeure : la baisse immédiate des impôts et c'est la raison pour laquelle il est donné grand favori", conclut la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT