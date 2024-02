Mise en pause du plan écophyto : les apiculteurs se mobilisent

Après les agriculteurs, ce sont les apiculteurs qui se mobilisent contre la mise en pause du plan Écophyto, car ils sont clairement contre les pesticides.

Un cimetière de ruches au centre de Lyon. Déjà présents sur les mobilisations des agriculteurs, les apiculteurs veulent alerter. Leur filière aussi est en crise, et l’allègement annoncé sur l’usage des pesticides est un très mauvais signal selon eux. "On a de la mortalité, on maintient les abeilles en vie à bout de bras", déplore une apicultrice. En cause, le changement climatique, attaque de frelons asiatiques, mais aussi des importations de miel étranger, notamment de Chine et d’Ukraine.

Des étiquettes illisibles

"On n’arrive plus à vendre notre miel, parce qu'on a des volumes d’importation qui arrivent avec des prix dérisoires", explique un apiculteur. L’opération du jour vise donc à informer les consommateurs, à les sensibiliser sur leurs achats. Les étiquettes sont souvent illisibles selon des professionnels. Aujourd’hui, plus de la moitié du miel consommé en France provient de l’étranger.