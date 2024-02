Sénégal : l’inquiétude des Français face aux heurts dans le pays

L’inquiétude monte chez les Français qui résident au Sénégal après le report de l’élection présidentielle. Des affrontements ont eu lieu dans les rues, un coup dur pour le pays qui était jusque-là un relatif havre démocratique.

Des gendarmes stationnés devant ce supermarché français situé à Dakar. Au Sénégal, l’inquiétude monte au sein de la communauté française. Depuis samedi 3 février, le pays est en proie aux émeutes. Dimanche, dans les rues de la capitale, des centaines d’hommes et de femmes ont incendié des barricades. La raison de leur colère ? Le report de l’élection présidentielle décidée par le chef de l’État Macky Sall. Tout le weekend, des affrontements ont eu lieu entre forces de l’ordre et manifestants. Des tensions qui inquiètent devant un lycée français de la ville.

L’accès à Internet coupé

"En venant à l’école, en voyant certaines rues enflammées, je n’étais pas trop rassurée", a affirmé Mélissa, une lycéenne. Une ambiance pesante mais il est toutefois trop tôt pour s’alarmer selon un restaurateur français installé ici depuis plus de dix ans. "On prend des mesures de précaution mais on n’est pas très inquiets. Ça va rentrer dans l’ordre", a-t-il expliqué. La situation est plus calme, ce lundi 5 février, dans les rues de Dakar mais les habitants s’inquiètent, l’accès à Internet a été coupé et le quartier de l’Assemblée nationale est sous haute protection alors que les députés doivent se prononcer sur le report de l’élection présidentielle.