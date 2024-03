Crise agricole : la réunion avec la FNSEA prévue mardi à l'Elysée a été reportée

Une réunion initialement prévue mardi à l'Elysée avec le premier syndicat agricole, la FNSEA, a été reportée car "les choses ont pris plus de temps", l'objectif initalement fixé mi-mars "n'est plus tenable", a justifié, dimanche 17 mars, une source ministérielle auprès de franceinfo. Lors du salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron avait promis qu'il réunirait les syndicats agricoles à l'Elysée à la mi-mars. La date de mardi avait initialement été fixée, mais selon cette même source, cette réunion "ne peut se tenir qu'en conclusion d'éléments d'urgence" apportées par le gouvernement face à la crise agricole.

"Le Président a demandé à ce que l'exécutif y mette de l'énergie", ajoute cette même source, précisant que la réunion à l'Elysée a aussi pour but de "bâtir la stratégie nationale et européenne avec également les inter-professions et les filières." Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, avait déjà annoncé samedi sur X le report de la réunion, ajoutant que "les conditions pour sortir de la crise agricole ne sont pas réunies". "Il n'y a qu'une dizaine de mesures confirmées sur les 62, il faut que ça aille plus vite, on ne va pas voir le président dans ces conditions", a estimé dimanche la FNSA auprès de France Télévisions. Le syndicat agricole précise toutefois qu'une rencontre avec Gabriel Attal est prévue lundi en fin de matinée.