Colère des agriculteurs : "Si vous étiez payé 300 euros par mois et que le reste était des subventions, vous auriez la haine aussi", affirme Pierre Larrouturou

"Si vous étiez payé 300 euros par mois et que le reste était des subventions, vous auriez la haine aussi" affirme Pierre Larrouturou, député européen "Nouvelle Donne", invité dimanche 28 janvier sur franceinfo, alors que plusieurs syndicats agricoles promettent un "siège" de Paris à partir de lundi. Pour lui, la principale raison de la colère des agriculteurs est l'évolution "dramatique" du revenu des agriculteurs.

"Quand vous voyez l'évolution du revenu des agriculteurs, c'est une catastrophe", estime Pierre Larrouturou. "Pendant 40 ans, l'Europe a protégé le revenu des paysans" grâce "aux quotas laitiers" mis en place en 1984, rappelle le député européen Nouvelle Donne. "Je ne vous dis pas que c'était parfait", reconnait-il, "mais il y avait 50 fois moins de paperasse et les gens vivaient correctement de leurs revenus, affirme-t-il. Le prix du lait était correct et il n'y avait aucune subvention, sauf dans les zones de montagnes". Pierre Larrouturou accuse la droite de "les avoir foutus en l'air" en 2015. Depuis, poursuit-il,"les prix du lait s'effondrent et les agriculteurs sont dans la mouise".

Pierre Larrouturou relate une réunion à Bruxelles avec des agriculteurs en colère, qu'il résume ainsi : "Toutes leurs demandes ont été sur le revenu, ils disent : 'je n'en peux plus des subventions, ce que je veux c'est qu'on reconnaisse mon travail'". Et l'eurodéputé ajoute : "Si vous étiez payé 300 euros par mois et que le reste était des subventions, vous auriez la haine aussi". Selon lui, les agriculteurs "ont envie juste qu'on reconnaisse la dignité de leur travail".

Les agriculteurs "ne sont pas débiles"

Pierre Larrouturou cite en exemple l'Espagne et son Premier ministre socialiste Pedro Sanchez : "Il a bloqué le prix de l'énergie, il a mis la TVA à 0% sur les produits alimentaires, il a fait une loi qui protège le revenu des agriculteurs et met une taxe sur les superprofits des banquiers et des pétroliers pour trouver de l'argent.Tandis que nous, on fait le contraire". Le député européen Nouvelle Donne dénonce au passage la hausse de 8,6 à 9,8% des prix de l'énergie, annoncée par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Pour lui, les agriculteurs n'ont pas de problème fondamental avec le Green Deal européen, tant qu'on leur donne les moyens de pouvoir le suivre : "On leur demande de se transformer sans leur donner les aides ! Et en plus, on les met en concurrence avec des pays comme le Brésil. La France est un des pays où on emploie le plus de pesticides dans la vigne. [Les agriculteurs] ne sont pas débiles, ils ne sont pas hostiles au fait de limiter les pesticides. Simplement, ils disent : 'est ce qu'on me donne des aides pour changer nos pratiques ? Est ce qu'on nous met pas en concurrence avec des pays comme le Brésil qui continue avec ces pesticides ou qui continuent avec les antibiotiques ?'".