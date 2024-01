Colère des agriculteurs : les blocages prévus vendredi région par région

Le mouvement de protestation des agriculteurs se poursuit vendredi 26 janvier dans plusieurs régions. Des blocages sont d'ores et déjà prévus, notamment avec un "blocus de Paris" annoncé par la FDSEA Ile-de-France et les Jeunes Agriculteurs Ile-de-France. Le point des mobilisations annoncées avec le réseau France Bleu et les préfectures.

Auvergne-Rhône-Alpes

Dans la Drome la portion de l'autoroute A7 entre Montélimar-Nord et Montélimar-Sud est refermée dans les deux sens dans toute la traversée du département. En Ardèche, deux nouveaux barrages annoncés pour ce vendredi matin à 8h : à Viviers sur la D86 devant le pont suspendu et sur le pont entre Tain-l'Hermitage et Tournon-sur-Rhône. Les blocages se poursuivent sur la N102, au niveau de l’auberge de Peyrebeille, à Lanarce. Sur la D86, le pont de Serrières sera toujours bloqué.

Des transports scolaires sont annulés autour de Tain-l'Hermitage (Drôme) et Tournon-sur-Rhône et dans le secteur sud de l'Ardèche.

En Savoie, une manifestation au péage de de Chignin sur l'A43 est prévue. Tandisqu'en Haute-Savoie, un barrage filtrant avec distribution de tracts se déroulera à partir de 7h30 sur l'A4, au péage d'Allonzier-la-Caille, dans le sens Annecy-Genève. Dans le départemetn de l'Isère, dès 6 heures, 100 tracteurs sont attendus sur la D502 au niveau d'Estrablin. À partir de 16 heures, 20 tracteurs vont se retrouver sur l'A43 à la bifurcation de Coiranne. À Grenoble, le barrage au pont de Catane se poursuit ce vendredi matin. Ce blocage entraîne la fermeture de l'A480 dans le secteur. Le blocage de l'A48 dans le secteur de Rives se poursuit vendredi matin.

Bretagne

Dans le Morbihan, un blocage des voies de la N165 est prévue à partir de 10 heures à Auray, à hauteur du giratoire de Kerbois.

Bourgogne-Franche-Comte

Dans la Nièvre, des perturbations routières sont annoncées aux alentours de l’agglomération de Nevers. Des difficultés de circulation sont attendues sur l’A77 à hauteur de Nevers toute la journée. En Côte-d'Or, face aux annonces des syndicats agricoles de mettre en place des barrages sur l'A6, le préfet a décidé de fermer partiellement l'autoroute entre Beaune-Nord et jusqu'au département de l'Yonne. La fermeture est effective depuis jeudi 19h30 et sera maintenue "jusqu'à nouvel ordre". Des itinéraires de déviation sont mise en place par la D906 et la D70.

Centre-Val de Loire

En Indre-et-Loire, les blocages des péages de Monnaie et Sorigny sur l'A10 sont prévus à partir de midi.

Grand Est

Dans la Marne, plusieurs opérations escargot et des blocages routiers sont annoncés. Dès 9h30, des tracteurs et des voitures convergeront à Châlons-en-Champagne et Reims, pour rallier Livry-Louvercy. Les agriculteurs comptent bloquer le rond-point qui dessert la D944. Les agriculteurs en colère se retrouveront également à Vitry-le-François et à Sézanne dès 9h30, avant de rallier Sommesous dans la matinée. Les manifestants bloqueront la quatre voies sur la N4. La fin de ces deux actions est prévue à 17 heures.

En Meurthe-et-Moselle, à partir de 6 heures, l'A33 sera bloquée autour de Nancy sur l'A33, à l'échangeur de Flavigny entre la D913 et l'A330. À partir de 8 heures, autour de Lunéville, l'accès à l'échangeur N59/N333 sera bloqué. D'autres blocages sont annoncés autour de Toul, à partir de 7h30 et autour de Briey, sur l'A30, à partir de 8h30. Des mobilisations sont aussi prévues sur la N4 près de Lunéville, au rond-point de Serrouville sur la D906, ainsi qu'en direction de Longwy sur l'autoroute A30. L'A36 sera bloquée dans le sens Montbéliard-Belfort à partir de 10 heures dans le Territoire de Belfort.

Dans la Marne, la circulation sera extrêmement perturbée dès 9 heures. Des opérations escargot sont prévues sur la D944 entre Châlons-en-Champagne et Reims, avec un point de ralliement et de blocage dès 12h au rond-point La Provence (jonction D944 et D19). La circulation sera alors totalement interrompue sur ces deux axes. Une opération aura également lieu sur la N4 entre Sézanne et Vitry-le-François avec un point blocage à hauteur de Sommesous dès midi. La circulation sera alors totalement interrompue sur cet axe. À Vitry-le-François, sur la RN44, le rond-point de La Saulx sera bloqué et la circulation coupée dans les deux sens dès 16h.

Hauts-de-France



Dans les départements Nord et du Pas-de-Calais, des blocages sont attendus sur l'A1, l'A2 et l'A25. L’autoroute A1 restera coupée à hauteur de Dourges dans le sens Paris-Lille et à hauteur de la courbe de Ronchin dans le sens Lille-Paris. Au péage de Fresnes-lès-Montauban, les agriculteurs prévoient de bloquer la circulation dans les deux sens, à partir de 10 heures. Dans le secteur d'Arras, quatre convois sont attendus en provenance de Sainte-Catherine à partir de 9 heures, de Bapaume à partir de 9 heures, de Gavrelle à partir de 9h30 et de Vitry-en-Artois à partir de 9h45. Les convois convergeront vers la barrière de péage de Fresnes-lès-Montauban sur l'A1.

Autour de Montreuil-sur-Mer, une action est prévue sur la commune du Touquet-Paris-Plage à compter de 13h30. Sur l'A2, une cinquantaine d'exploitants qui ont passé la journée de jeudi au niveau de La Sentinelle, près de Valenciennes, dorment sur place et y restent vendredi. Sur l'A25, entre 100 et 120 agriculteurs, présents au niveau du pont de Bergues jeudi, auront passé la nuit sur place et resteront mobilisés vendredi et "pour une durée indéterminée". L'A25 sera fermée dans les deux sens de la jonction de la N 225 (A25) avec l’A16 jusque Méteren. L'A2 sera fermée dans les deux sens de la jonction de l’A2 avec l’A23 jusqu’à la sortie n°24 (échangeur d’Onnaing).

Dans l'Oise, un blocage est prévu sur l'A1 au niveau de Chamant, dans les deux sens, de 6 heures à 22 heures. Un autre est annoncé à la gare de péage de Chamant-Senlis. L'A16 sera fermée entre les échangeurs n°11 (L’Isle Adam) et n°16 (Hardivillers). Le réseau secondaire dans le secteur de l’Isle-Adam/Persan (95) sera également impacté.

Ile-de-France

La FDSEA Ile-de-France et les Jeunes Agriculteurs Ile-de-France appellent à un "blocus" de Paris ce vendredi, dans le cadre du vaste mouvement de colère des agriculteurs. Dans un communiqué jeudi, les syndicats appellent leurs adhérents à bloquer les accès à la capitale de 14 heures à minuit. L'autoroute A1, l'A6, l'A10-11, l'A13 et l'A15 seront concernées par des "points de blocage".

Dans les Yvelines, des agriculteurs bloqueront le péage de Saint-Arnoult après 9 heures. En Essonne, dès 5h15, les tracteurs seront présents à Orsay sur la D128. En Seine-et-Marne, les agriculteurs seront présents dès 6 heures au rond-point de l'Obélisque à Fontainebleau, au carrefour de la D606 et de la D607. À Coulommiers, dans le centre-est du département, un convoi de tracteurs est prévu dès 16h30. Au Nord, c'est sur le canton de Lizy-sur-Ourcq, au niveau du rond-point entre la D401 et la D405, que les agriculteurs se sont donné rendez-vous, de 7 heures à 9 heures et de 17 heures à 19 heures. À Meaux, 15 à 20 tracteurs seront stationnés sur la N3 au niveau du rond-point d'Auchan, de 7 heures à 13h30.

Normandie

Dans l'Orne, une vingtaine de tracteurs partira d'Armentières-sur-Avre (dans l'Eure) pour rejoindre Mortagne-au-Perche via la N12. L'opération escargot se divisera en deux dès 12h30. En Seine-Maritime, le blocage de l'A28, au niveau du Moulin d'Ecalles, en direction de Rouen sera maintenu ce vendredi matin. Il est en place depuis mercredi soir. Les agriculteurs envisagent de partir dans la journée de vendredi.

Dans l'Eure, l'autoroute A13 est restée bloquée dans la journée de jeudi et le sera encore ce vendredi, au niveau de l'aire de Beau Chêne Nord, entre Saint-Aubin-sur-Gaillon et Douains, dans les deux sens de circulation. Le blocage sera suspendu aux heures de pointe, de 6h30 et 9h30 et de 17h30 et 21h30.

Les agriculteurs prévoient de se rassembler à 10 heures au niveau de l'échangeur autoroutier de Courbépine, près de Bernay. L'objectif est de bloquer l'autoroute A28 dans les deux sens, autour de 10h30, jusqu'en milieu d'après-midi.

Nouvelle-Aquitaine

En Corrèze, une mobilisation est attendue sur l'A20 entre les échangeurs 52 et 51, de Noailles à Brive-Ouest. L'autoroute sera bloquée entre les échangeurs n°52 à 47 dans le sens Sud-Nord et entre les échangeurs n°48 à 52 dans le sens Nord-Sud. Des déviations sont en place. D’importantes perturbations de circulation sur l'A89, sur le réseau secondaire et dans toute l’agglomération de Brive sont à prévoir. Dans la Creuse, la N145 restera coupée au niveau de Guéret.

Occitanie

Dans l'Aude, la mobilisation des agriculteurs est annoncée ce vendredi à partir de 7 heures sur l’A61 et l’A9. Sur l'A61, la circulation est interdite entre 6h30 et 9 heures entre Carcassonne-Ouest et Lézignan dans le sens Carcassonne-Narbonne, ainsi qu'entre Lézignan et Narbonne dans le sens Carcassonne-Narbonne. Sur l'A98, la circulation est interdite de 7h30 à 9h entre Leucate et Sigean dans le sens Leucate-Narbonne, ainsi qu'entre Sigean et Narbonne dans les deux sens de 7h30 jusqu'à la fin de la manifestation.

Dans l'Hérault, dès 6h30, plusieurs convois convergeront vers le péage de l'A709 à hauteur de Saint-Jean-de-Védas, en provenance de Béziers, sur l'A9, de Vendargues, sur l'A709, et de Saint-André-de-Sangonis, sur l'A750. Un barrage filtrant est prévu de 9 heures à 11 heures à Saint-Jean-de-Védas au péage de l'A709. Les agriculteurs se dirigeront vers la préfecture de l'Hérault, à Montpellier, pour une manifestation statique entre midi et 15 heures. Une délégation sera reçue par le préfet.

Dans le Gard, les autoroutes A9 et A54 resteront fermées autour de Nîmes ce vendredi matin. Dans les Pyrénées-Orientales, ce vendredi, la mobilisation sera plus large dans le département avec un appel à manifester à partir de 7 heures au rond-point du Boulou, en face du péage. Les agriculteurs du département se rejoindront vers 9 heures, au péage sud de Perpignan, avec l'ambition de continuer le mouvement toute la journée.

En Aveyron, un barrage routier est en cours sur la N88 dans les deux sens, à hauteur de la baraque de Saint-Jean à Tauriac-de-Naucelle. Deux autres sont en place, l'un au rond-point de Séverac, à Lapanouse, sur la N88, un autre au rond-point Saint-Félix à Rodez.

Pays de la Loire

Dans la Sarthe, une opération escargot est prévue autour du Mans, au rond-point de Bener à partir de 10 heures.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dans les Alpes-Maritimes, un rassemblement est prévu devant la préfecture de Nice, à l'appel de l'appel de la FDSEA. Dans les Bouches-du-Rhône, l'A54 qui relie Nîmes à Salon-de-Provence, restera fermée jusqu’à nouvel ordre, dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs n°12 de Saint-Martin-de-Crau et n°14 de Grans.