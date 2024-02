Colère des agriculteurs : Bruno Le Maire appelle "les banques et les assurances à davantage jouer le jeu"

Bruno Le Maire réunit mardi 27 février à Bercy, accompagné du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, les banques, les assurances et la mutualité sociale agricole pour discuter des plans de trésorerie des agriculteurs. En visite au Salon de l'agriculture la veille, le ministre de l'Économie a annoncé qu'il demanderait "aux banques et aux assurances de jouer davantage le jeu" face aux difficultés de trésoreries que rencontrent les agriculteurs.

Bruno Le Maire demande aux banques et aux assurances "de faire des propositions plus ambitieuses de façon à ce que les paysans puissent avoir accès plus facilement à des crédits, à des taux qui soient les plus attractifs possibles". À partir du 1er juillet, l'État se portera garant des prêts à hauteur de 2 milliards d'euros. Mais en retour, et dans un contexte "où l'argent public ne coule pas à flots et où il faut rétablir les finances publiques", le gouvernement réclame des efforts de la part des banques et des assurances.

"Qu'elles fassent des propositions en termes d'ouverture du crédit, de taux d'intérêt, qui soient attractifs pour tous les paysans français", lance le ministre de l'Économie. Or, selon Bruno Le Maire, "aujourd'hui, on n'y est pas". S'il salue "quelques propositions éparses", citant notamment le "prêt à taux zéro", le ministre estime qu'en regardant "les chiffres et les volumes, nous n'y sommes pas".