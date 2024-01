Accueil Éco / Conso Crise Colère des agriculteurs Colère des agriculteurs : à la frontière espagnole, des chauffeurs étrangers n'osent plus entrer en France Durée de la vidéo : 2 min Colère des agriculteurs : à la frontière espagnole, de plus en plus de chauffeurs étrangers n'osent plus entrer en France Les camions venus de l'étranger sont ciblés par les agriculteurs, qui organisent des barrages pour inspecter les marchandises. Ils vident parfois des camions, si bien que de plus en plus de chauffeurs routiers n'osent plus entrer en France, comme c'est le cas à la frontière entre la France et l'Espagne. - (France 2) Article rédigé par France 2 - A.Lay, V.Chatelier, D.Olliéric, F.Mazou, A.Canestraro France Télévisions JT de 13h France 2

Les camions venus de l'étranger sont ciblés par les agriculteurs. Ils vident parfois des camions, si bien que de plus en plus de chauffeurs routiers n'osent plus entrer en France, comme c'est le cas à la frontière entre la France et l'Espagne.

Dans la ville espagnole de La Jonquera, à la frontière entre la France et l'Espagne, Antonio Pozo Fernandez, chauffeur routier, s'apprête à prendre la route. Il va livrer de l'alimentation pour animaux à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), mais comme de nombreux autres routiers espagnols en ce moment, il part la peur au ventre. "Les blocages, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est que j'ai peur pour ma personne. Il y en a qui arrivent, qui renversent un camion et qui brûlent tout ce qu'il y a à l'intérieur", explique-t-il. Comme lui, dans un restaurant de routiers, ils sont désormais de plus en plus nombreux à ne pas oser entrer en France.

Les agriculteurs ont parfois recours à l'intimidation Des cargaisons entières de fruits et légumes étrangers se retrouvent au sol, interceptées par les agriculteurs français, avec même parfois de l'intimidation. Les chauffeurs sont obligés de descendre et les poids lourds sont vandalisés. 25 000 litres de vin en provenance d'une exploitation espagnole ont été déversés d'un camion, lundi 29 janvier. S'ils sont solidaires des agriculteurs français, tous dénoncent une atteinte au principe de libre circulation dans l'Union européenne.





