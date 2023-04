Opération Wuambushu à Mayotte : la Défenseure des droits regrette "une certaine précipitation"

Claire Hédon s'est également dite "particulièrement attentive au respect inconditionnel" des droits fondamentaux dans le cadre de l'opération sécuritaire.

L'opération sécuritaire Wuambushu menée à Mayotte est scrutée de près par la Défenseure des droits. Claire Hédon, s'est dite, mercredi 26 avril, "particulièrement attentive au respect inconditionnel" des droits fondamentaux dans le cadre de l'opération sécuritaire Wuambushu menée à Mayotte. "La garantie du droit au recours semble incompatible avec le caractère expéditif des procédures mises en œuvre", a-t-elle ajouté, disant par exemple regretter "la rapidité de traitement de cas individuels s'apparentant parfois à une certaine précipitation".

Reconnaissant "une situation particulièrement tendue et complexe", elle a aussi rappelé que "la nécessité de garantir l'ordre public et la sécurité ne peut, en aucun cas, autoriser des atteintes aux droits et libertés fondamentales des personnes".

Elle a également annoncé l'envoi d'une délégation de juristes sur l'île, qui sera chargée d'"opérer des vérifications, dresser des constats et mener des instructions le cas échéant". Déjà, avant le déclenchement de l'opération Wuambushu, Claire Hédon s'était dite "particulièrement inquiète" devant "les actions annoncées".