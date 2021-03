Consommation : les Français retrouvent le gout du lait

Le lait et à nouveau plébiscité par les consommateurs, et ce, depuis l'an dernier. C'est un effet inattendu du confinement qui n'est pas anodin : la consommation de lait a bondi de 5 %, alors qu'elle ne cessait de s'effondrer depuis quelques années.

Pendant le confinement, les Français ont retrouvé le temps de prendre un petit déjeuner, mais aussi de cuisiner en famille. Gâteaux, crêpes et fabrication maison de yaourts ont relancé la consommation de lait. "Avec le confinement, on a dû trouver des occupations, donc c'est vrai que le week-end, on cuisine un petit peu plus. C'est là que je me suis mis à faire des flans", raconte un client d'un supermarché. "Je devais boire peut-être deux bouteilles de lait par semaine, et là je dois en boire une par jour", admet un autre client.



102 millions de litres supplémentaires vendus

Les ventes ont grimpé de 5 %, ce qui représente 102 millions de litres supplémentaires vendus en 2020. Un succès, après dix ans de baisse pour le marché. Celui qui se vend le mieux est le lait entier, avec une hausse des ventes de 11 %. Grâce à la vente directe, les éleveurs de vaches laitières arrivent quant à eux à valoriser leur production : le litre de lait se vend à 65 centimes, soit deux fois plus que la moyenne.