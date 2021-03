Consommation : le lait est à nouveau plébiscité par les Français

Le lait et à nouveau plébiscité par les consommateurs, et ce, depuis l'an dernier. "Je devais boire peut-être deux bouteilles de lait par semaine, et là je dois en boire une par jour", admet un consommateur. Les ventes ont grimpé de 5 % et 102 millions de litres supplémentaires ont été vendus en 2020. C'est un succès, après dix ans de baisse pour le marché : -3 % en 2013, et jusqu'à -5 % en 2017.

Le lait de retour dans nos cuisines

Depuis l'an dernier, la tendance s'inverse. Le confinement et le télétravail a remis le lait dans nos cuisines. Les Français sont aux fourneaux, et s'emploient à tester des recettes de chefs et autres gâteaux maison. Les coopératives laitières, qui livrent la grande distribution, constatent cette hausse de la demande. "On a vidé nos stocks pour pouvoir approvisionner à temps les magasins", explique Delphine Morange, responsable communication de Terra Lecta. Ce regain de la demande a pu profiter à certains éleveurs de vaches laitières, ceux qui pratiquent la vente directe notamment.