Consommation : le succès du mobilier de jardin, boosté par la crise sanitaire

Faire de son extérieur une nouvelle pièce à vivre : de nombreux Français s’y sont mis avec le confinement. "Au mois de mai il faisait très beau, et j’avais envie qu’on profite de cette pièce en plus, qu’on puisse y déjeuner, y dîner, y goûter. Pour les enfants, ça change tout", explique une mère de famille. Alors que l’ensemble du secteur du meuble affiche plutôt une baisse des ventes, à cause des mois de fermeture des magasins en 2020, le mobilier de jardin est le grand gagnant, avec +4,2 % de ventes sur ce segment.

Prolongement du télétravail

Les clients mettent davantage la main au porte-monnaie. “Il y a des budgets que l’on utilise plus pour voyager, il est vrai que cela permet sans doute de dégager des budgets plus sympathiques pour prendre soin de son intérieur", explique une cliente. Toutes enseignes confondues, les fabricants de meubles d'extérieurs misent sur le prolongement du télétravail pour continuer de booster la demande de leurs produits.

