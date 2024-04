Consommation : le business de la literie en plein essor en France

Les Français sont de plus en plus nombreux à accorder une grande importance au choix de leur literie, qu’il s’agisse de matelas neufs ou reconditionné.

Un investissement pour mieux dormir. Anne-Sophie Jabert vient d’acheter un tout nouveau matelas, avec sommier. Elle ne les avait pas changés depuis cinq ans et voulait un lit plus grand et confortable, coût total : 1 500 euros. "On est conscients que le sommeil est très important, pour la santé, pour l’éveil au travail", explique-t-elle.

Bien dormir peut coûter cher. Dans un magasin, des matelas à 800, 1 500, et même jusqu’à 6 300 euros. Un couple est venu se renseigner. Ils réfléchissent à un matelas à 2 000 euros, au-dessus de leur budget, mais il leur convient.

Le choix du reconditionné

Pour faire baisser la facture, certains optent pour un matelas reconditionné, généralement, moins cher. Dans l’entreprise Ecomatelas, le premier prix pour un deux places est à 130 euros. Leurs ventes ont augmenté de 50 euros en 2023. "Il y a eu énormément de changements de literie post-Covid et finalement, on se rend compte que c’est un marché assez stagnant depuis", expose le gérant. Selon une étude, 3,5 millions de ménages envisagent d’acheter une nouvelle literie en 2024.