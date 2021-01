Consommation : la pandémie de Covid-19 a fait bondir les achats de fruits et légumes

La pandémie de Covid-19 a bousculé nos habitudes alimentaires. En 2020, les Français ont consommé 5% de fruits et légumes en plus par rapport à 2019. Une augmentation supérieure à celle observée l’année précédente. Sur un marché parisien, une cliente confie consommer plus de fruits et légumes que d’habitude, en raison du virus qui circule. Un commerçant remarque que les quantités de vente de ses légumes ont doublé. Sans les restaurants, et avec les loisirs à l’arrêt, les Français, massivement en télétravail chez eux, se font plaisir à la maison.

Plus de temps pour cuisiner

"En 2020, j’ai eu peut-être un petit peu plus de temps pour cuisiner", observe une jeune femme. Les prix des fruits et légumes ont en revanche flambé, +13% en 2020. Mais le représentant de la filière est confiant : "On devrait maintenir au moins le niveau de consommation acquis en 2020, mais on est dépendants de la réalité des récoltes", estime Laurent Grandin, président de l’Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais. La recommandation de cinq fruits et légumes par jour n'est néanmoins toujours pas atteinte en moyenne.

