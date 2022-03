BRUT

Lydie et Gildas ont racheté L'Eden il y a dix ans. Il s'agit du dernier commerce de La Boissière-sur-Èvre en Maine-et-Loire. Aujourd'hui, petit salaire ou non, ils continuent de faire vivre leur petit village.

"Quand des commerces ne sont pas repris, c'est la vie du village qui s'éteint."

Lydie et son mari tiennent L'Eden, un petit commerce situé à La Boissière-sur-Èvre en Maine-et-Loire, un village de 430 habitants. Dans cet unique commerce du village, on peut y acheter son pain, des timbres, y boire un café, y manger et même y dormir. C'est Thérèse, l'ancienne propriétaire pendant plus de 30 ans qui avait eu l'idée de créer un multiservice. Et pour les nouveaux propriétaires, un commerce comme L'Eden est indispensable pour maintenir la vie dans les petits villages. Hormis L'Eden, le commerce le plus proche du village est situé à 3,5 kilomètres puis à 8 kilomètres.

En plus d'être très utile pour les habitants, ce petit commerce sert aussi à créer du lien entre les villageois. Et d'ailleurs, lorsque Lydie et son mari partent en vacances, ces derniers ne cachent pas leur tristesse. "C'est la mort du village, là, ça va être mort", sourit un client.