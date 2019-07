Eurozapping : tornade et grêle en Italie ; un 9e enfant pour Julio Iglesias ?

Intempéries spectaculaires en Italie. La côte Adriatique a été touchée par une tornade suivie d'un orage et d'une pluie de grêlons. Les dommages sont impressionnants sur ces plages parmi les plus touristiques du pays. De nombreux arbres ont été déracinés et une vingtaine de personnes blessées.

Des agriculteurs en colère

Les fermiers irlandais contre le libre-échange avec l'Amérique latine. Des milliers d'entre-eux ont convergé mercredi 10 juillet vers le Parlement à Dublin. Ils contestent l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur. Ils craignent des importations de viande beaucoup moins chère. Ils exigent plus de transparence pour leur filière.

Un enfant naturel pour Julio Iglesias en Espagne. Il a 43 ans et ressemble beaucoup au chanteur. Un tribunal espagnol vient de confirmer que Julio Iglesias était son père biologique. Une paternité que ce dernier ne veut pas endosser, lui qui a déjà huit enfants. Le séducteur refuse le test ADN et a décidé de faire appel.

Le JT

Les autres sujets du JT