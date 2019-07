La justice espagnole reconnaît un quadragénaire comme le fils naturel de Julio Iglesias

Un tribunal espagnol a annoncé mercredi 10 juillet avoir reconnu Julio Iglesias, 75 ans, comme "père biologique" d'un Espagnol de 43 ans, dont la mère affirme avoir eu une liaison d'une semaine avec le chanteur.

"Un juge a accepté la demande d'un Valencien de 43 ans et déclare que Julio Iglesias est son père biologique", a indiqué sur Twitter le tribunal de Valence (dans l'est du pays), en précisant que cette décision pouvait faire l'objet d'un appel. Cette décision est une victoire pour Javier Sánchez Santos, un brun aux yeux sombres né en avril 1976, dont la première demande de reconnaissance en paternité avait été rejetée en 1999 par la Cour suprême espagnole.

"Ressemblance physique"

Devant le tribunal qui a jugé l'affaire à huis clos, sa mère, Maria Edite, une ancienne danseuse portugaise, avait relaté avoir eu une relation d'une semaine avec Julio Iglesias en juillet 1975 en Catalogne (nord-est de l'Espagne), neuf mois avant que son fils ne naisse, selon l'avocat de la famille, Fernando Osuna. "Il avait aussi été question de la ressemblance physique entre les deux" hommes durant les audiences, a rapporté l'avocat.

Javier Sanchez Santos, reconnu par la justice espagnole comme le fils de Julio Iglesias. (JOSE JORDAN / STR) Le crooner latino le plus célèbre au monde a toujours refusé de se prêter à un test ADN et ne s'est pas présenté au procès. L'avocat de Julio Iglesias, Me Fernando Falomir, avait fait valoir que l'affaire avait déjà été jugée et le demandeur débouté. Très médiatisée, l'affaire a été marquée par un épisode rocambolesque: un détective s'était approché d'un des fils du chanteur, Julio Iglesias Junior, "qui faisait du surf" à Miami aux Etats-Unis et avait emporté une bouteille d'eau qu'il avait tenue en mains pour effectuer un prélèvement ADN.

Un dragueur impénitent

Me Osuna avait ensuite assuré que les analyses avaient permis de conclure que Julio Iglesias Jr et Javier Sanchez Santos étaient frères. Mais le tribunal a toutefois exclu cette preuve et estimé que le rapport d'analyses apporté "était dépourvu de pertinence et de valeur juridique". Julio Iglesias est considéré comme l'artiste de langue espagnole ayant vendu le plus de disques au monde, 300 millions selon le livre Guinness des records. Deux de ses huit enfants, Enrique et Julio Jr. Iglesias, on repris le flambeau est sont aussi des chanteurs reconnus dans le monde entier.