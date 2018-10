Marchés d'ailleurs : au Bénin, la halle aux pagnes de Cotonou

Le matin, dans les entrailles du marché de Dantokpa, à Cotonou (au Bénin), la journée commence souvent par des louanges faites au tout puissant. Et ce dans l'espoir de vendre un maximum de marchandises. Dantokpa est le plus grand marché de pagnes d'Afrique de l'Ouest, avec ses 7 000 vendeuses sur des centaines de mètres, et des piles de ce tissu devenu symbole d'un continent alors que pourtant il vient de Hollande : le wax. Ici, il y en a pour tous les prix. Vendu au mètre, le tissu hollandais d'origine est à 40 euros environ. La copie asiatique, le petit pagne, se vend 8 euros, soit une somme importante dans un pays où le salaire moyen est de 70 euros.

Une histoire bien particulière

Un festival de couleur et de symbole, car derrière chaque motif, se cache un message : représentation de la famille, protection, etc. Un choix large pour des clientes qui passent de longues heures au marché, pour être sûres de ne pas se tromper. Le pagne est un tissu d'origine indonésienne, en coton imprimé, et a été introduit en Afrique en milieu du XIXe siècle par des marchands hollandais. Devenu le wax, il a été immédiatement adopté par les élites africaines de l'époque. Depuis, certaines femmes ont acquis une notoriété dans le commerce de pagnes, et ont bâti une véritable fortune.

