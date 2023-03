Info franceinfo L'actionnaire principal de Go Sport veut garder sous son giron l'enseigne, placée en redressement judiciaire

L'homme d'affaires Michel Ohayon, actionnaire principal de Go Sport, va présenter un plan de continuation devant le tribunal de commerce de Grenoble la semaine prochaine.

Alors que les potentiels repreneurs de Go Sport ont jusqu'à ce vendredi 10 mars pour se faire connaître et déposer leur offre, l'actionnaire principal de Go Sport entend garder l'enseigne dans son giron, a appris ce vendredi franceinfo de sources syndicales et judiciaires. Selon les informations de franceinfo, Michel Ohayon a l'intention de présenter un plan de continuation devant le tribunal de commerce de Grenoble la semaine prochaine. L'homme d'affaires devra alors montrer qu'il a suffisamment d'argent à mettre dans l'entreprise, placée en redressement judiciaire depuis début février.

Cette demande inquiète sérieusement les délégués du personnel de Go Sport. Ils craignent un échec rapide qui risque de conduire à la liquidation pure et simple de l'enseigne.

En parallèle, Michal Ohayon a révoqué le directeur général de Go Sport. Patrick Puy, ancien patron de Vivarte, avait été nommé directeur général de Go Sport en janvier afin de restructurer l'entreprise. "Il prétend que j'étais un frein à un plan de continuation", confie à franceinfo Patrick Puy. Ce dernier ne croit pas que le tribunal donnera son accord à un tel plan qui nécessite, selon lui, d'injecter minimum 50 à 60 millions d'euros dans l'enseigne pour sauver les magasins et les salariés.