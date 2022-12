Go Sport : le tribunal de commerce reporte sa décision à janvier 2023

Le tribunal de commerce de Grenoble a annoncé mercredi la désignation d'un juge enquêteur, qui devra faire un état précis de la situation financière du groupe Go Sport et de Go Sport France.

L'enseigne Go Sport devra attendre avant d'être fixée sur son sort. Le tribunal de commerce de Grenoble a annoncé dans un communiqué qu'il ne rendrait pas de décision concernant l'ouverture d'un redressement judiciaire pour le groupe Go Sport et Go Sports France, mercredi 21 décembre, comme prévu initialement. L'affaire est renvoyée pour un nouvel examen au lundi 16 janvier 2023 à 9 heures.

Le tribunal a également déclaré la désignation d'un juge enquêteur qui devra faire un état précis de la situation financière des deux sociétés, et ce "en associant le cabinet d'audit du conseil social et économique, le cabinet d'audit et les commissaires aux comptes du groupe Go Sport (Go Sport France étant sa filiale à 100%)", précise le tribunal dans son communiqué.

Enfin, le parquet de Grenoble, qui a saisi le tribunal, précise que ces deux décisions sont "un message de vigilance mais aussi de confiance, qui appelle la mobilisation de tous les acteurs pour sauver l’entreprise".

Le 19 décembre, les dirigeants de HPB, société mère de Go Sport, ont été auditionnés par le tribunal de commerce de Grenoble, aux côtés des commissaires aux comptes et des élus du CSEC pour faire le point sur la situation financière de l'entreprise et établir si elle était en cessation de paiement. Les dirigeants de HPB ont assuré que la situation de l'entreprise était saine et l'expert mandaté par leurs soins a remis une attestation de non-cessation de paiements. En revanche, de leur côté, les commissaires aux comptes de Go Sport et l'expert mandaté par le CSEC avaient établi l'état de cessation de paiements de l'entreprise sur la période octobre-novembre.