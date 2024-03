Commerce : bientôt une loi pour dénoncer les voleurs ?

Certains commerçants affichent le portrait de leur voleur photographié par la vidéosurveillance, même si cette pratique est aujourd'hui illégale. Un député du MoDem vient de déposer une proposition de loi visant à autoriser ce type d'affichage.

Lassé des vols à répétition, Bastien Landos, opticien à Amiens (Somme), a choisi de rendre publiques des images de vidéosurveillance. "On a décidé de la mettre sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison qu'on est plusieurs commerçants dans la rue à avoir été visités, notamment par ces gens-là", explique-t-il. Il estime le préjudice annuel des vols à plus de 6 000 euros. Afficher sur les réseaux sociaux le visage des voleurs est passible d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende.

Des vols à l'étalage en hausse

Il espère néanmoins faire bouger les choses. En région parisienne, une pharmacienne a placardé la photo d'un individu qu'elle accuse de vol en plein milieu de ses rayons. En France, un député MoDem a déposé une proposition de loi visant à autoriser ce type d'affichage. La pratique est déjà légale aux États-Unis. Selon le ministère de l'Intérieur, les vols à l'étalage ont augmenté de 14 % en France en 2022.