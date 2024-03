Carte Zones commerciales : découvrez les 74 sites dont le gouvernement veut financer la transformation

Ces collectivités ont remporté un appel à projets lancé en septembre. Le gouvernement espère rendre ces zones plus modernes et attractives, et y encourager la construction de logements.

Décriées pour leur bilan énergétique, considérées par certains comme symboliques de la "France moche", les zones commerciales sont depuis quelques mois dans le viseur du gouvernement. "Dans un monde qui prend conscience de ses limites, la zone commerciale a atteint les siennes", affirmait en septembre Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, lors du lancement d'un plan de transformation de ces secteurs mal-aimés.

A l'issue d'un appel à projets, les noms de 74 sites lauréats ont été dévoilés, vendredi 29 mars, par Olivia Grégoire, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et le ministre délégué chargé du Logement, Guillaume Kasbarian. Ils bénéficieront de subventions pour en faire "des lieux de vie à part entière", précise leur communiqué.

Plus de logements, de bureaux et d'espaces verts

Dans le détail, 63 communes doivent recevoir une aide de 75 000 euros pour mener des études préalables à la transformation de ces zones, et 16 d'entre elles auront droit à une somme supplémentaire pour financer la conduite des travaux. Les 11 autres lauréats, qui ont présenté des projets plus aboutis, percevront une subvention pour financer les travaux, allant de 460 000 euros pour la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) à 3,8 millions d'euros pour Chartres (Eure-et-Loir).

En tout, l'Etat a donc dégagé une enveloppe de 26 millions d'euros pour d'aider à redynamiser ces zones commerciales, en tenant compte des nouveaux modes de consommation et des nouveaux enjeux autour du logement et de l'environnement. Avec ce plan, le gouvernement espère notamment voir sortir de terre près de 25 000 nouveaux logements. L'objectif est également de rendre ces territoires plus attractifs et plus "mixtes" grâce à "une nouvelle offre commerciale plus adaptée, des bureaux, des équipements publics ou des espaces verts", détaille le communiqué du gouvernement.

En plus de l'aide financière, le gouvernement met à disposition des lauréats un groupe de travail composé de membres de la Direction générale des entreprises, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Un second appel à projets a d'ores et déjà été lancé sur le même modèle, doté d'une nouvelle enveloppe de 8 millions d'euros.