Camaïeu, Gap, Go sport : enquête sur la chute de l’empire Ohayon

Son histoire avait commencé comme une success story, mais son empire est en train de s’effondrer. Camaïeu, Go Sport, Gap... Michel Ohayon accumule les échecs, alors que son endettement s’accroît et que les procédures judiciaires le menacent.

“C’est quelqu’un dont tout le monde connaît le nom, mais que personne ne connaît vraiment.” Le maire de Libourne, Philippe Buisson, résume ainsi Michel Ohayon, l’homme d’affaires bordelais. Un homme discret en public, voire prudent à l’extrême lorsqu’il s’agit de s'adresser aux journalistes. Il n’a d’ailleurs pas souhaité répondre à nos multiples demandes d’interview.

Pour se faire une idée de qui il est, il faut donc interroger ses proches. Michel Pétuaud-Létang, un architecte, fidèle parmi les fidèles, nous décrit son parcours : “Je l’ai rencontré par hasard en 1992. Il voulait faire un grand projet au centre de Bordeaux. Je me dis alors que j’ai devant moi un homme séduisant et ambitieux.” Les deux épithètes reviendront souvent dans la bouche de ceux qui le côtoient. “C’est quelqu’un qui en impose, qui est très affable, très amical, très séduisant, à l’écoute. Il parle beaucoup, fait de longs monologues”, se remémore Philippe Buisson. Selon l’édile de Libourne, sa réussite est d’autant plus remarquable que “ce n’est pas un notable. On ne le croise pas dans les soirées bordelaises. Il n’a pas investi dans les réseaux sportifs comme les Girondins. Il vit sa vie en dehors des réseaux viticoles qui pèsent pourtant lourd ici”.

>>> L'actionnaire principal de Go Sport veut garder sous son giron l'enseigne, placée en redressement judiciaire

Une boulimie de rachats

Son aventure d’entrepreneur commence à Mérignac. Michel Ohayon y débarque avec ses parents après avoir quitté Casablanca alors qu’il n’a que deux ans. “Il est né dans une famille qui travaillait dans le commerce de bonneterie, précise Michel Pétuaud-Létang. Il a entamé des études de médecine avant de revenir au textile. Il a commencé chez Cacharel comme gérant de boutiques, et puis un jour, il a vu un magasin à vendre bien situé, rue Porte Dijeaux à Bordeaux. Il en a cédé la gérance à Célio. Et il a recommencé la même opération plusieurs fois.”

La machine Ohayon est lancée. Il investit dans l’immobilier à Toulouse, à Paris, à Marseille... Il rachète plusieurs hôtels de luxe, dont le Grand Hôtel de Bordeaux. Avec l'un de ses fils, il prend pied dans des écoles de commerce. Au total, la Financière immobilière bordelaise (FIB), sa holding, finira par regrouper plus de 150 sociétés détenues soit par lui, son épouse, ou ses enfants. Michel Ohayon grimpe ainsi à la 104e place des plus grandes fortunes de France en 2022 selon Challenges, avec un patrimoine estimé à plus d’un milliard d’euros. Une puissance financière qui va lui ouvrir de nombreuses portes, et lui permettre de développer des projets, y compris les plus fous.

Parmi eux, on peut citer la rénovation des anciennes casernes de l’école de gendarmerie (ESOG) de Libourne. Sur huit hectares, Michel Ohayon envisage de développer un méga pôle œnotouristique. Il promet d’y investir 600 millions d’euros et fait miroiter plus de six millions de visiteurs par an. De quoi faire briller les yeux de Philippe Buisson : “Je me suis retrouvé dans la position d’un maire à qui on disait qu’on allait lui installer un mini Futuroscope dans sa ville. Mais Michel Ohayon ne ment pas. Il est persuadé qu’il peut le faire. Quand vous l’écoutez, vous avez envie d’y croire.” Le projet sera d’ailleurs bien dessiné par Michel Pétuaud-Létang et le très renommé cabinet londonien Zaha Hadid. Mais quatre ans plus tard, aucun permis de construire n’a été déposé selon la mairie. “On attend, mais le doute augmente”, précise le maire, lié avec l’entrepreneur jusqu’à la mi-juillet 2023 par une promesse de vente.

Camaïeu, Gap et Go Sport

Ce doute augmente d’autant plus que depuis plusieurs mois, Michel Ohayon se retrouve au cœur de l’actualité. En cause : ses rachats d’entreprises en difficulté comme Camaïeu, Gap ou encore Go Sport. Des enseignes qu’il regroupe sous une société : Hermione People and Brands (HPB). Car outre l’immobilier et l’hôtellerie, l’entrepreneur a racheté des enseignes pour un euro symbolique devant les tribunaux de commerce. Camaïeu sera la première à tomber dans son escarcelle. Alors que l’entreprise est en difficulté, le Bordelais se présente devant le tribunal de commerce en promettant de reprendre tous les salariés. Un choix risqué selon Frank Rosenthal, expert en marketing du commerce : “Vouloir reprendre tous les salariés, ça permet de gagner pas mal de points auprès du tribunal pour des raisons sociales. Mais si vous faites ça tout en conservant le parc de magasins à l’identique, il vous faut faire des investissements.”

: Le 28 septembre 2022, le tribunal de Lille prononce la liquidation judiciaire de Camaïeu en France, 650 magasins ferment et 2 600 emplois sont supprimés. (VALERIE DUBOIS / HANS LUCAS)

Des investissements, Michel Ohayon promet d’en faire : “84 millions d’euros, auxquels devait se rajouter un prêt garanti par l’État (PGE) de 65 millions”, explique l’avocate des représentants du personnel de Camaïeu, Justine Candat. Mais l’État, qui juge la situation trop risquée, refuse de lui accorder un prêt.

La chute de l’empire

Le logo de Camaïeu sera certes remodelé, et quelques magasins rénovés, mais l’investissement s’arrêtera là. Les stocks s’amenuisent. Les clients désertent. L’entrepreneur justifie son échec par trois raisons : le Covid qui a contraint de nombreux magasins jugés “non essentiels” à fermer leurs portes, l’absence des 65 millions d’euros qu’il espérait de l’État, et une cyberattaque qui aurait coûté 30 millions d’euros à l’entreprise.

Quelles qu’en soient les raisons, à l’été 2022, la situation est critique. L’argent manque pour payer les salaires. Des employés vont alors se pencher sur les comptes comme le rapporte l’avocat de la CGT chez Camaïeu, Fiodor Rilov : “Ils se sont rendu compte de l’existence d’opérations anormales. On ne comprenait pas comment des sommes faramineuses étaient sorties des caisses de Camaïeu.” Au total, 26 millions d’euros se seraient évaporés. Plus de 150 salariés déposent plainte pour abus de biens sociaux. La Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco) est désormais en charge de l’enquête.

Extrait du jugement du tribunal de commerce de Lille sur la liquidation de Camaïeu, 28/09/2022. (aucun)

Bercy s’en mêle

En septembre 2022, Camaïeu est liquidée. 2 600 salariés se retrouvent au chômage. Michel Ohayon tente bien de proposer un plan de continuation, mais “il ne tenait que sur une page, et il prévoyait que l’État apporte 75% des fonds, explique un connaisseur du dossier au ministère de l’Économie. On a donc refusé”. À Bercy, le nom de Michel Ohayon est désormais souligné à l’encre rouge. On commence à s’intéresser de près aux autres sociétés du groupe. L’État s’inquiète particulièrement pour Go Sport. Comme pour Camaïeu, Michel Ohayon l’avait acquis pour un euro symbolique. Et là encore, les investissements n’ont pas suivi selon Christophe Lavalle, le délégué syndical FO de l’enseigne d’équipements sportifs : “À son arrivée, il promettait d’investir dans les magasins, de les refaçonner, de les rendre plus beaux, plus modernes, plus attractifs. Mais c’était beaucoup de blabla.”

Les salariés vont découvrir d’étranges pratiques de gestion imputables au patron de HPB, Hermione People and Brands, Wilhelm Hubner, un ancien de chez Mulliez nommé à la tête du groupe par Michel Ohayon. “On a découvert qu’on sponsorisait une équipe cycliste professionnelle, le Lille Roubaix Métropole, avec un contrat portant sur 1,5 million d’euros sur trois ans. Sur le fond ça ne nous posait pas de problème. Mais Wilhelm Hubner est aussi le président du club cycliste Lille Roubaix Métropole. Donc en fait, il a pris le chéquier de Go Sport, et il s’est fait un chèque à lui-même.” Un partenariat que Michel Ohayon qualifiera de “connerie” dans une interview qu’il accordera au magazine Challenges en janvier dernier. Wilhelm Hubner n’a pas souhaité répondre à nos questions.

Mais ce qui inquiète le plus les salariés, c’est un message adressé à l’été 2022, par des employés de Camaïeu, à ceux de Go Sport. “Ils nous disaient ‘merci pour nos salaires’, se souvient Christophe Lavalle. Ça nous a étonné car ce n’est pas Go Sport qui paye les salaires de Camaïeu.” Les salariés mandatent donc un cabinet d’experts. “En quelques jours, ce dernier identifie des remontées d’argent qu’il ne peut pas justifier, pour un total de 36,3 millions d’euros, poursuit le syndicaliste. Là on a compris ce que voulaient dire nos collègues de Camaïeu.”

Extrait du rapport spécial d’alerte des commissaires aux comptes de Go Sport, novembre 2022. (Aucun)

De l’argent aurait donc quitté les caisses de Go Sport pour remonter jusqu’à Hermione People and Brands (HPB), qui détient les autres enseignes du groupe, dont Camaïeu. Alors que des salariés s’inquiètent, la direction convoque une réunion en janvier 2023. “Deux jours avant, raconte le syndicaliste, on reçoit des documents. Et on apprend que Go Sport vient de racheter la société Gap pour une somme estimée à 38 millions d’euros.” Gap qui appartient à... Michel Ohayon, qui l’avait racheté peu avant, là encore, pour un euro symbolique, via sa holding HPB.

D’étranges montages comptables

Que Go Sport, alors en difficulté, ait acquis Gap pour 38 millions d’euros, semble incompréhensible aux yeux de l’expert Frank Rosenthal : “Quand vous avez une entreprise qui a du mal à payer ses fournisseurs, ce qui était le cas de Go Sport, vous ne vous dites pas que l’urgence c’est de racheter Gap. C’était la dernière des choses à faire. Le seul point commun qu’il y a entre Go Sport et Gap, relève-t-il, c’est qu’ils appartiennent tous deux au groupe HPB.”

Au ministère, cette opération a du mal à passer. Bercy demande à Michel Ohayon d’engager un plan de cession de Go Sport, et lui impose de nommer un nouveau directeur général. Ce sera Patrick Puy. “Je n’étais pas du tout le choix de Michel Ohayon. Bercy a tout fléché”, confirme ce dernier à la cellule investigation de Radio France. Il sera remercié deux mois plus tard. Et lui non plus ne comprend pas le rachat de Gap par Go Sport : “Ça n’avait aucun sens. Les deux entreprises n’ont aucune synergie, aucun lien l’une avec l’autre. Ce rachat ne sert qu’à cacher des remontées d’argent. On dit que ça a servi à financer les salaires de Camaïeu. Je ne le sais pas. La justice passera.” Depuis le mois de février 2023 une enquête est ouverte pour escroquerie en bande organisée, blanchiment habituel, banqueroute et abus de bien social.

Les affaires marseillaises

Elle s’annonce tentaculaire. Car parmi les 150 sociétés que contrôle la holding de Michel Ohayon (la FIB), on retrouve aussi des sociétés foncières ayant des projets immobiliers à Marseille, qui elles aussi connaissent des difficultés. C’est notamment le cas de la Foncière FT Marseille qui gère un projet de construction d’un ensemble d’appartements et de commerces dans le 8e arrondissement de la ville. Ces appartements ont été vendus sur plan à des particuliers. Mais depuis 2019, les travaux sont à l’arrêt. Des centaines de futurs propriétaires, qui ont déjà réglé 90% du montant de leur bien immobilier, ne peuvent toujours pas emménager.

Le projet immobilier géré par la Foncière FT Marseille, à l’abandon suite à des impayés. / Crédits : Christophe Van Veen/ France Bleu Provence / Radio France / Maxppp (CHRISTOPHE VAN VEEN / FRANCE BLEU PROVENCE)

Les entreprises de travaux publics reprochent à la Foncière FT Marseille de ne plus les payer. “Avec les indemnités de retard, elle nous doit près de 950 000 euros”, indique Gaëtan Boisseleau dont la société Indigo est en charge du ravalement des façades. “On a certes obtenu une garantie de paiement de la part de la FIB, mais lorsqu’on a voulu la faire jouer, nos huissiers n’ont pu saisir que 15 000 euros sur les comptes de la holding.” La FIB semble en effet exsangue. Elle devrait au total près de 10 millions d’euros à des entrepreneurs du BTP, elle a donc été placée en redressement judiciaire. Mais avant cela, elle s’est délesté des derniers appartements non vendus. Or, selon nos informations, l’acquéreur de ces logements ne serait autre que... Michel Ohayon lui-même, via une autre de ses sociétés, la MG Bonneveine. Selon un connaisseur du dossier, sortir un actif d’une société en redressement vers une société encore saine, permettrait d’éviter que des créanciers puissent le saisir pour rembourser une dette.

Une montagne de dettes

C’est donc bien à la chute d’un empire que l’on assiste. La holding de Michel Ohayon, la Financière immobilière bordelaise, n’a plus un euro sur ses comptes. Son passif est estimé par la justice à plus de 500 millions d’euros. Et il apparaît crument aujourd’hui que l’empire de Michel Ohayon s’est construit sur de la dette.

Organigramme partiel de la FIB (Financière immobilière bordelaise), document France Inter à date du 26/04/2023. (Maxime Fayolle – Radio France)

Entre 2014 et 2017, il avait contracté auprès de la Bank of China trois prêts pour un total de 201 millions d’euros pour exploiter ses hôtels (de Bordeaux, Versailles et Roissy). Pour chacun d’entre eux, la banque avait convenu qu'il ne rembourserait que les intérêts lors des premières années.

Mais au vu de la situation financière des enseignes de Michel Ohayon, la Bank of China s’inquiète. Elle propose d’échelonner sa dette, puis se résout à saisir la justice. Début 2023, celle-ci condamne le bordelais à rembourser plus de 200 millions d’euros à la banque. Ce premier coup dur fait vaciller le groupe. Il sera ensuite attaqué de toute part. Une autre banque, australienne, lui réclame 43 millions d’euros correspondants à quatre prêts effectués par plusieurs de ses filiales. Les magasins qu’il possède au sein des Galeries Lafayette, eux aussi, sont en difficulté. Pour leur reprise, il a déboursé 1€ symbolique mais a aussi contracté un prêt de 150 millions d’euros auprès d’un fonds d’investissement britannique pour l’achat des murs.

Extraits du jugement du Tribunal de commerce de Paris concernant les prêts de plusieurs filiales de la FIB à la banque australienne Macquarie, 31/01/2023. (Aucun)

Un rebond improbable

En dépit de tout cela, Michel Ohayon semble rester combattif. “Il est dans le déni de ce qui lui arrive, affirme Philippe Buisson, le maire de Libourne. Il m’a encore dit récemment qu’il croyait toujours à son projet œnotouristique. Il est persuadé que ce n’est qu’un mauvais moment à passer et que le rebond est à portée de main.” Un rebond qui peut cependant sembler utopique. La FIB est en redressement judiciaire, HPB a été placée en procédure de sauvegarde, tout comme les Galeries Lafayette. Camaïeu a été liquidé, Go Sport vendu... Les écoles de commerce au nom de son fils ferment les unes après les autres.

Certes l'entrepreneur possède des actifs : des hôtels que les banques aimeraient voir vendus, de l’immobilier, des dividendes perçus grâce à ses nombreuses sociétés, notamment au Luxembourg (voir document ci-dessous), avant qu'elles soient radiées après la révélation des OpenLux. Michel Ohayon possède également une collection de tableaux de Marc Chagall, estimée à près de 35 millions d’euros, acquise via une autre société luxembourgeoise aujourd’hui en faillite, et dont les comptes ne sont plus publiés depuis 2016. La justice va devoir lister ces actifs pour voir lesquels pourraient permettre de rembourser les créanciers. Mais à court terme, l’avenir de celui qui était classé au rang de 104e fortune de France en juillet 2022, semble compromis.

Compilation des dividendes reçues par Michel Ohayon et sa femme de 2010 à 2013, société radiée depuis le 24/01/2022. Crédits : Comptes annuels de la société luxembourgeoise Olympe Energy SARL. (Aucun)

Alerter la cellule investigation de Radio France :

Pour transmettre une information à la cellule investigation de Radio France de manière anonyme et sécurisée, vous pouvez désormais cliquer sur alerter.radiofrance.fr