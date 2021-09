Champagne : reprise des exportations vers la Russie sur fond de tensions avec la France

Un bras de fer autour du champagne oppose la France et la Russie, cette dernière ayant décidé de garder l’appellation champagne pour ses vins pétillants. Après une interruption, les exportations depuis la France vont reprendre.

Le champagne est à l’origine d’une véritable brouille entre la France et la Russie. Après une période tendue, les producteurs champenois vont reprendre leurs exportations, mercredi 15 septembre. Mais le célèbre vin pétillant français va être dépossédé de son nom en Russie. Après deux mois d'embargo et de protestation, Xavier Millard, le président d'une coopérative située à Mailly-Champagne (Marne), se dit soulagé : "C'est un marché qui est relativement important parce que ça représente un petit pourcentage de nos ventes […]. En revanche, c'est un marché sur lequel on vend de belles cuvées".

De champagne à vin mousseux

Le bras de fer est commercial, mais surtout sémantique. Depuis juillet, le pétillant russe bénéficie de l'appellation "champagne", alors que le français est qualifié de banal "vin mousseux". Pour la France et la Champagne, la décision est inadmissible, mais elles ont finalement fini par plier. Néanmoins, dans un supermarché de Moscou, la capitale russe, entre le pétillant ou le champagne, les acheteurs disent faire la différence.