Vote du budget 2024 : "On aura à recourir, certainement, à des 49.3", déclare Elisabeth Borne

La Première ministre a annoncé dimanche sur RTL qu'elle envisage de déclencher ce mécanisme pour faire adopter les textes financiers inscrits à l'agenda parlementaire cet automne.

La Première ministre estime qu'elle utilisera "certainement" l'article 49.3 de la Constitution, dès la rentrée parlementaire, pour faire adopter sans vote des députés le budget de son gouvernement pour l'année 2024. "Sur les textes financiers, le budget, le budget de la Sécurité sociale, les oppositions considèrent que voter un budget, c'est dire son appartenance à une majorité", a expliqué Elisabeth Borne sur RTL dimanche 3 septembre. "Donc les oppositions ne voudront pas dire leur appartenance à la majorité, donc on aura à recourir, certainement, cet automne, à des 49.3, parce que notre pays a besoin d'un budget", a fait valoir la cheffe du gouvernement.

Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale doivent être débattus à partir d'octobre à l'Assemblée nationale. Samedi déjà, sur France Inter, le ministre délégué chargé des Comptes publics Thomas Cazenave avait évoqué l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. "Si à la fin, il n'y a pas de majorité pour voter un projet de budget, la Constitution prévoit le 49.3 et on l'utilisera. On a besoin d'un budget, on le sait", avait-il prévenu.