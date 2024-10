Services publics : le syndicat FO dénonce les "vieilles recettes" de Michel Barnier qui consistent à "taper sur les fonctionnaires"

"On se retrouve une fois de plus avec un Premier ministre qui nous ressort des vieilles recettes en voulant supprimer des fonctionnaires", a dénoncé jeudi 3 octobre sur franceinfo Christian Grolier, secrétaire général FO fonctionnaires, alors que Michel Barnier a indiqué sur France 2 qu'il souhaite "fusionner des services publics" et "sans doute ne pas remplacer tous les fonctionnaires" afin de réduire les dépenses publiques.

"Ça devient pénible, a réagi le syndicaliste. Bien sûr qu'on peut faire des services publics plus efficaces, mais enlever des fonctionnaires, ce seront moins de services rendues aux usagers." Christian Grolier rappelle "que pendant le mouvement des Gilets jaunes, plus de services publics étaient réclamés. Une fois de plus, on passe par le prisme budgétaire en disant qu'il faut taper sur les fonctionnaires. Il faut vraiment croire à la fonction publique pour continuer à travailler dans ce secteur-là."

"Ça n'a aucun sens"

"Le vrai débat qu'on devrait mener, c'est quels sont les besoins dans les services publics ? Quelles sont les attentes des usagers ?, a poursuivi Christian Grolier. "On a peut-être besoin de plus d'embauches dans tel secteur, et moins dans d'autres. Mais comme on n’a jamais ce débat... On ne fait que compter."

Enfin, concernant la fusion de certains services publics évoquée par Michel Barnier, le syndicaliste ne se dit "pas forcément opposé", "si c'est pour améliorer le service rendu" : "Bien sûr qu'on peut fusionner des services, mais pour quoi faire ? Si c'est pour supprimer des postes derrière, ça n'a aucun sens", a-t-il terminé.