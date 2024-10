Direct Budget, impôts, sécurité... Suivez l'interview de Michel Barnier dans "L'Evénement" sur France 2 à partir de 20h45

Michel Barnier a présenté, mardi 1er octobre, les grandes lignes de sa gouvernance. Deux jours après son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre est l'invité de "L'Evénement", jeudi 3 octobre, sur France 2, à partir de 20h45. Le chef du gouvernement va répondre aux questions de Caroline Roux, qui l'interrogera notamment sur le délicat sujet du budget 2025 qui doit être présenté rapidement aux députés, mais aussi sur les questions de sécurité. Suivez l'émission en direct.

Soixante milliards d'euros à trouver. Le projet de budget pour 2025 doit être annoncé le 10 octobre. L'objectif est de trouver 60 milliards d'euros dès l'année prochaine. Plus des deux tiers du montant, soit 40 milliards d'euros, sont censés provenir de réductions de dépenses et un peu moins le dernier tiers de hausses d'impôts.

Les macronistes mettent la pression sur Michel Barnier. Le malaise grandit entre le camp présidentiel et le Premier ministre, alors même que son gouvernement compte plusieurs ministres macronistes dans ses rangs. Cette tension s'est cristallisée jeudi autour de la question des hausses d'impôts, mais aussi de l'abandon de la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie.

Le ministre de l'Intérieur crispe jusque dans le camp présidentiel. Bruno Retailleau a multiplié les déclarations et propositions chocs en matière de sécurité et d'immigration depuis sa nomination comme ministre de l'Intérieur. Ses propos sur l'Etat de droit ont suscité la polémique, à gauche et jusque dans les rangs macronistes. Après avoir laissé s'exprimer le nouveau "premier flic de France", tenant d'une ligne dure, le chef du gouvernement a voulu reprendre la main mardi lors de sa déclaration de politique générale.

Un débat entre personnalités politiques en deuxième partie de soirée. Des parlementaires et chefs de partis viendront débattre sur le plateau après l'interview de Michel Barnier. En deuxième partie d'émission, Caroline Roux, Jean-Baptiste Marteau et Axel de Tarlé recevront Aurore Bergé (députée des Yvelines Ensemble pour la République), Manuel Bompard (député et coordinateur national de La France insoumise), Eric Ciotti (député et président de l’Union des droites), Olivier Faure (député et premier secrétaire du Parti socialiste), Marc Fesneau (patron des députés Les Démocrates) et Laure Lavalette (porte-parole du groupe Rassemblement national à l’Assemblée).