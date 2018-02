L'hôpital, la fonction publique et les campagnes mécontents du couple Macron/Philippe

"L'hôpital est à l'os", selon le président de la Fédération hospitalière de France. Il n'y a plus rien à rogner, et pourtant un nouveau plan d'économies de 1,5 milliard d'euros est encore demandé à l'hôpital cette année. Pour tenter de calmer la colère qui monte, Édouard Philippe présente un plan mardi afin d'éviter, qu'après les prisons et les EHPAD, les hôpitaux soient le nouveau point chaud de février.

Appel à la grève fin mars

Les fonctionnaires sont appelés à la grève fin mars pour contester les 120 000 suppressions de postes. Les retraités sont très en colère contre la hausse de la CSG sans compensation. L'effort qu'ils doivent faire pour les plus jeunes ne passe pas. Dans les territoires ruraux, la hausse du prix du diesel et la limitation à 80 km/h sont mal accueillies. La bienveillance à l'égard du couple exécutif est en train de se transformer en impatience : baisse dans les sondages et défaite dans les urnes. Le gouvernement en prend note puisqu'il annonce le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires, mais c'est pour 2020.

Le JT

Les autres sujets du JT