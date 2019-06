Édouard Philippe : un vrai virage écologique ?

L'écologie apparaît de plus en plus au centre des préoccupations du gouvernement. Dans son discours de politique générale mercredi 12 juin, le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures. Du plastique recyclé serait obligatoirement inclus dans la fabrication des bouteilles neuves et les plastiques à usage unique seraient interdits dans les administrations publiques en 2020. Par ailleurs, le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) sera remplacé par des aides directes aux foyers modestes. Un plan national de rénovation des bâtiments devrait aussi être lancé, sans plus de précisions.

Pour les associations écologistes, les mesures annoncées ne sont pas clairement budgétées. Le gouvernement pourrait annoncer des lois plus ambitieuses début 2020, après la réunion d'une assemblée citoyenne sur le thème de l'environnement.

