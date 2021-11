Économie : l'inflation s'accélère en France, mais devrait ralentir en 2022

La hausse des prix se confirme en France. "Selon les prévisionnistes de l'INSEE, les prix ont augmenté de 2,8% ces douze derniers mois, une tendance qui s’est accélérée tout au long de l’année : en janvier l’inflation n’était que de 0.6%", indique le journaliste Viktor Frédéric, présent sur le plateau du 12/13, mardi 30 novembre. Comment expliquer ces chiffres ?



"Ce sont surtout les prix de l’énergie - le gaz, l’électricité, le pétrole - qui tirent la moyenne vers le haut. Ils ont explosé en un an : +21,6%", poursuit le journaliste



La Banque centrale européenne se veut rassurante

Du côté des matières premières, là aussi les prix flambent. "Le blé, par exemple, n’avait pas coûté aussi cher sur les marchés depuis 10 ans, avec des conséquences dans les rayons : le prix des pâtes a gonflé de près de 4% en un an, et c’est même + de 30% sur les premiers prix", rapporte Viktor Frédéric. Par rapport à ses voisins européens, la France ne s'en sort toutefois "pas si mal". "En Allemagne, l’inflation atteint 6% sur un an, c’est 4,9% sur l’ensemble de la zone euro, un record depuis 25 ans. Pour autant la Banque centrale européenne se veut rassurante : ce mois de novembre serait un pic, et l’inflation devrait ralentir dès 2022", conclut le journaliste.