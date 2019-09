"Cette mesure pouvait avoir un impact négatif" : Emmanuel Macron assume sa volte-face sur les aides à l'emploi à domicile pour les seniors

Le gouvernement avait annoncé qu'il ne toucherait pas à la niche fiscale pour les personnes âgées non-dépendantes.

"C'est ça l'acte II, ça s'appelle le pragmatisme", défend-il. Emmanuel Macron a assumé, mardi 24 septembre, avoir donné son feu vert au gouvernement pour qu'il renonce à raboter les aides à l'emploi à domicile pour les seniors. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé devant l'Assemblée nationale que le gouvernement abandonnait son projet de supprimer l'exonération sociale accordée aux personnes âgées non dépendantes quand elles emploient une aide à domicile, qui devait figurer dans le projet de loi de finances présenté vendredi.

"Les choses sont claires et dernière nous"

Interrogé lors d'une conférence de presse à New York, il a condamné cette mesure qui "n'avait pas été dûment concertée et avait un impact sur le pouvoir d'achat pas négligeable pour certaines personnes âgées". "Nous tenons beaucoup à la dynamique du secteur des emplois à domicile et cette mesure pouvait avoir un impact négatif", a-t-il encore fait valoir. Le gouvernement a "tiré les conclusions pertinentes des réactions légitimes et des analyses qui découlaient des premiers échanges. Donc les choses sont claires, en bon ordre et dernière nous", s'est-il félicité.