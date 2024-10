Budget 2025 : "Le plus difficile depuis le début de la Ve République", affirme le politologue, Benjamin Morel

Benjamin Morel, politologue et constitutionnaliste, maître de conférences à l'Université Paris II, est l'invité du 11/13 de franceinfo, lundi 21 octobre.

"On a le budget qui est le plus difficile, probablement depuis le début de la Vᵉ République", assure Benjamin Morel, politologue et constitutionnaliste, maître de conférences à l'Université Paris II, invité de franceinfo. Il avance trois raisons pour expliquer ces difficultés : d'importantes économies, le fait que le budget arrive tard et enfin l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Presque 2 000 amendements ont été déposés. En théorie, ils devraient tous être passés en revue. "Au bout de 40 jours, le gouvernement peut retirer son texte de l'Assemblée et l'envoyer directement au Sénat", indique le constitutionnaliste.

"Quand est-ce qu'il y aura le 49.3 ?"

"La question n'est pas tant 'est-ce qu'il y aura un 49.3 ?' que 'quand est-ce qu'il y aura le 49.3 ?'", affirme Benjamin Morel. Ce 49.3 permet aux oppositions de déposer une motion de censure, qui, si elle est votée, renverse le gouvernement. Si elle n'est pas votée, "c'est le budget du gouvernement, enrichi des amendements qu'il aura choisis" qui passera, conclut-il.

