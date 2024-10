Budget 2025 : le ministre du Budget ne "souhaite absolument pas" de 49.3

"Je ne souhaite absolument pas" que l'article 49.3 soit utilisé au moment de l'examen du projet de loi des finances pour 2025 à l'Assemblée nationale, assure dimanche 20 octobre Laurent Saint-Martin, ministre du Budget et des Comptes publics invité de "Questions politiques" sur France Inter, franceinfo TV et Le Monde, alors que les députés doivent examiner le texte à partir de lundi en hémicycle.

Le Premier ministre, Michel Barnier, dans un entretien au Journal du Dimanche, a mis en garde contre un "concours Lépine fiscal" et n'a pas exclu une adoption du budget via le 49.3. Le ministre Laurent Saint-Martin soutient qu'il "veut du débat" entre les parlementaires, et ce "le plus longtemps possible".

La commission des Finances de l'Assemblée nationale a rejeté samedi la partie recette du budget 2025, largement amendée."On a très bien vu que c'était l'enfer fiscal en France avec les contre-propositions, notamment du Nouveau Front populaire", s'agace le ministre du Budget et des Comptes publics. Le ministre critique les amendements portés par la gauche et l'accuse d'être "alliée au Rassemblement national pour créer toujours plus de taxes". "Les masques sont tombés", dénonce-t-il.