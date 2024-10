Budget 2025 : le 49.3 est-il inévitable ?

C. Méral, C. Beauvalet

Les débats sur le budget 2025 débutent lundi 21 octobre. Cependant, en l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, Michel Barnier pourrait avoir recours au 49.3 pour l'adopter.

L'examen du budget commence lundi 21 octobre au soir à l'Assemblée nationale. Les forces politiques sont divisées face aux 60 milliards d'euros d'économie et d'impôts voulus par le gouvernement. Quelles sont les lignes rouges pour chaque parti ? Du côté de Renaissance, Gabriel Attal souhaite plus de réformes et moins d'impôts. Les Républicains s'opposent sur les retraites. Pour les petites pensions, ils dénoncent la suppression de l'indexation sur l'inflation pendant six mois.

213 députés sur les 289 nécessaires à la majorité

De son côté, le Rassemblement national refuse les hausses des taxes sur l'électricité. Enfin, la gauche défend un budget avec plus d'impôts. Ces divergences interviennent alors que l'équilibre politique est fragile. Le gouvernement dispose d'un socle limité de 213 députés, loin des 289 nécessaires pour avoir la majorité absolue. Le gouvernement veut laisser sa chance au débat. Cependant, il est difficile d'imaginer comment se passer du 49.3. Michel Barnier s'exposerait à une motion de censure déposée par La France insoumise.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.