Budget 2025 : "Je veux que Michel Barnier réussisse parce que sinon tous les Français vont payer", estime Gérald Darmanin Durée de la vidéo : 10 min Budget 2025 : "Je veux que Michel Barnier réussisse parce que sinon tous les Français vont payer", estime Gérald Darmanin Gérald Darmanin, ancien ministre des Comptes publics entre 2017 et 2020 et ministre de l'Intérieur entre 2020 et 2024, est revenu notamment sur la proposition de budget 2025 du gouvernement de Michel Barnier. (France 2) Article rédigé par France 2 France Télévisions JT de 20h France 2

Gérald Darmanin, ancien ministre des Comptes publics entre 2017 et 2020 et ministre de l'Intérieur entre 2020 et 2024, est revenu notamment sur la proposition de budget 2025 du gouvernement de Michel Barnier.

La proposition de budget 2025 a été réalisée il y a plus d'une semaine. Gérald Darmanin est resté ouvert à cette proposition tout en expliquant que les débats pourront avancer de manière constructive : "Le Premier ministre a proposé un budget et désormais, le Parlement va en débattre pendant trois mois. Lui-même a dit que c'était une proposition de budget et qu'il restait ouvert aux propositions. J'ai des propositions à faire à Michel Barnier. Je veux qu'il réussisse parce que sinon tous les Français, classes populaires et classes moyennes comprises, vont le payer", a-t-il expliqué. "Il y a trop d'impôts" dans le budget 2025 Toutefois, l'ancien ministre des Comptes publics a tenu à rappeler que les impôts — notamment sur le revenu — étaient trop importants dans le projet de loi de finances 2025 : "Il y a beaucoup trop d'impôts et notamment des impôts qui touchent le travail, qui touchent les entreprises, qui touchent les travailleurs. Pendant sept ans, l'action du président de la République a permis une baisse du chômage parce qu'on a créé de la croissance en baissant les impôts et en faisant confiance aux entreprises. Il ne faut absolument pas que les choix vers lesquels nous amène ce budget nous conduisent à davantage de chômage". Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus