Budget 2025 : "Il y a énormément de frais qui ne pourront plus être assurés" dans le domaine de la justice, déplore la présidente du syndicat de la magistrature

Le projet de loi de finances de 2025 prévoit notamment une baisse de 500 millions d'euros pour la justice. Kim Reuflet, présidente du syndicat de la magistrature, était sur le plateau de la Matinale du vendredi 11 octobre.

L'exécutif cherche à économiser 60 milliards d'euros dans le cadre de son projet de loi de finances pour 2025. Parmi les perdants : la justice, qui voit son budget diminuer de 500 millions d'euros. Kim Reuflet, présidente du syndicat de la magistrature, déplore "une régression par rapport à ce qui a été voté l'année dernière dans la loi de programmation", qui prévoyait 10,7 milliards d'euros pour la justice en 2025.

Un budget en-deçà des attentes citoyennes

Selon Kim Reuflet, cette baisse de budget va impacter "tous les collaborateurs des services publics de la justice. (…) Il y a énormément de frais qui ne pourront plus être assumés". Si le budget est en légère hausse de 110 millions d'euros par rapport à l'an dernier, Kim Reuflet pointe une "présentation trompeuse" par rapport à la trajectoire budgétaire prévue. "On entend beaucoup de la part de plusieurs membres du gouvernement qu'il y a une attente citoyenne très forte envers la justice, on ne pourra pas y répondre si on ne met pas d'argent sur la table", explique-t-elle.

