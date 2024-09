Budget 2025 : “Il faut qu’on ait ces lettres de plafond”, insiste Éric Coquerel, député LFI-NFP

Éric Coquerel, député LFI et président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, était l’invité des “4 Vérités” du lundi 16 septembre.

À moins de vingt-quatre heures de la fin de l’ultimatum, Éric Coquerel, député LFI-NFP et président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, n’a toujours pas reçu les lettres de plafond de Michel Barnier, le Premier ministre. Ces lettres sont les documents préparés par Bercy et envoyés par Matignon aux différents ministères, afin de leur indiquer leur budget pour l'année suivante. “Il y a deux solutions : soit le Premier ministre nous dit que ces lettres de plafond ont été envoyées par l’ancien ministre des Finances, et qu’il les déchire, soit ce n’est pas le cas et dans ce cas, il faut qu’on ait ces lettres de plafond”, précise Éric Coquerel, lundi 16 septembre. Faute d’obtenir ces documents, lui et Charles de Courson (Liot) iront à Matignon mardi.

“Ces documents ont été envoyés, mais nous ne pouvons pas en disposer”



“Je pense qu’ils comprennent notre demande, au nom de l’Assemblée, au nom des représentants du peuple, au nom de ma commission (...). Normalement, il y a une loi organique qui fixe le fait que nous ayons les documents budgétaires fin juillet (...) Or, ces documents ont été envoyés, mais nous ne pouvons pas en disposer”, poursuit Éric Coquerel.