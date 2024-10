Budget 2025 : "C'est un budget cruel", fustige l'eurodéputée PS Emma Rafowicz

L'annonce du projet de loi de finances de 2025 a fait réagir toute la classe politique. Emma Rafowicz, députée européenne PS, et Éléonore Caroit, députée Ensemble pour la République, ont débattu sur le plateau du 11h/13h, vendredi 11 octobre.

Pour l'eurodéputée PS Emma Rafowicz, le budget présenté par le gouvernement est "un budget cruel, un budget d'austérité". Elle dénonce sur le plateau du 11h/13h "la suppression de postes dans l'Éducation nationale, la saignée pour l'hôpital public". Selon l'élue, "il y en aura d'autres qui auront droit à l'école privée, aux cliniques privées. Et pour les classes moyennes, (…) ce seront des baisses et un service public pas terrible".

"Ne pas faire l'autruche"

Également présente sur le plateau, la députée Éléonore Caroit (Ensemble pour la République) "entend les incompréhensions" et affirme qu'elle sera "extrêmement attentive aux arbitrages". Selon elle, "il faut être responsable. Il faut dépenser moins et ne pas faire l'autruche". L'élue représentant les Français établis en Amérique latine et aux Caraïbes précise que "l'idée c'est de dépenser moins au niveau des services publics et de faire quelques augmentations d'impôts", indiquant avoir aussi été "interpellée" par certaines annonces faites par le gouvernement le matin même.

Retrouvez l'intégralité du duel dans la vidéo ci-dessus